Дым, распад, закат, бегство и глубоководный лес

Сергей Чиликов. Из проекта «Провокации». Йошкар-Ола. 1995 © МАММ

1. Фотопровокации

Летом этого года в Йошкар-Оле скончался Сергей Чиликов — один из самых ярких представителей современной российской фотографии. МАММ, тесно сотрудничавший с ним на протяжении последних двадцати лет, представляет его посмертную ретроспективу. Свои «фотопровокации» Чиликов создавал в глубокой русской провинции, реалии которой служили лишь фоном, а то настоящее и главное в людях, что он магически проявлял, шамански пританцовывая со своей камерой, оказалось общечеловеческим и понятным без перевода. В результате его метод, появившийся в далеком и изолированном от окружающего мира СССР, оказался востребованным во всем мире. Фотографии Чиликова, показанные в нулевых на фотофестивалях в Париже, Лондоне, Милане и Арле, произвели настоящий фурор — американская группа Beirut даже поставила его кадр на обложку своего первого альбома.

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