Илья Ильф известен не только как писатель, но и как увлеченный фотограф-любитель. «Было у меня на книжке 800 рублей, — жаловался Евгений Петров, — и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора. Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает...»
В Центре Гиляровского в Столешниковом переулке проходит выставка «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом». Куратор Роман Либеров пригласил к работе над выставкой современных художников, предложив им обыграть образы довоенной Москвы. Арт-группа Zukclub (Кирилл Стефанов и Сергей Овсейкин) создала деревянные мозаичные панно с изображением зданий, разрушенных властью в тридцатые годы, а комиксисты агентства «Параллель» — интерактивные инсталляции «московских окон» по мотивам записных книжек писателя.
Руководитель Центра Гиляровского Катерина Беленкина выбрала несколько фотографий из коллекции Ильи Ильфа и сопроводила их историями из его жизни.
Понравился материал? Помоги сайту!
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен