 
14 августа 2020ИскусствоФотография и вокруг нее
975
Preview_cover_pictureПисатель с фотоаппаратом Preview_cover_picture«Гуманистическая фотография» глазами послевоенных фотолюбителей Preview_cover_pictureНеизвестный «Магнум» Preview_cover_picture«Изоизоляция»: от домашнего театра к общественному событию Preview_cover_pictureЖизнь в симуляции, или Портрет двумерной модели на трехмерном фоне Preview_cover_pictureFaceApp to Your Fear Preview_cover_pictureФотография: от cabinets of curiosities к конвейеру — и обратно Preview_cover_pictureКонец нелюбви Preview_cover_pictureСтеклянные хроники Preview_cover_pictureТемная нить у песочного дома Preview_cover_pictureКонечная станция в небесах Preview_cover_pictureТанец красной звезды
Смотреть все материалы

Писатель с фотоаппаратом

В Центре Гиляровского идет выставка фотографий Ильи Ильфа

текст: Катерина Беленкина
1 из 8
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture© Центр Гиляровского
    «Он только и делает, что снимает»

    Илья Ильф известен не только как писатель, но и как увлеченный фотограф-любитель. «Было у меня на книжке 800 рублей, — жаловался Евгений Петров, — и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора. Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает...»

    В Центре Гиляровского в Столешниковом переулке проходит выставка «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом». Куратор Роман Либеров пригласил к работе над выставкой современных художников, предложив им обыграть образы довоенной Москвы. Арт-группа Zukclub (Кирилл Стефанов и Сергей Овсейкин) создала деревянные мозаичные панно с изображением зданий, разрушенных властью в тридцатые годы, а комиксисты агентства «Параллель» — интерактивные инсталляции «московских окон» по мотивам записных книжек писателя.

    Руководитель Центра Гиляровского Катерина Беленкина выбрала несколько фотографий из коллекции Ильи Ильфа и сопроводила их историями из его жизни.

    Понравился материал? Помоги сайту!

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Искусство»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
МЖТеатр
МЖ 

Премьеры в Гааге и танец времен новой этики

10 августа 20202600