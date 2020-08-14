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«Он только и делает, что снимает»

Илья Ильф известен не только как писатель, но и как увлеченный фотограф-любитель. «Было у меня на книжке 800 рублей, — жаловался Евгений Петров, — и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора. Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает...»

В Центре Гиляровского в Столешниковом переулке проходит выставка «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом». Куратор Роман Либеров пригласил к работе над выставкой современных художников, предложив им обыграть образы довоенной Москвы. Арт-группа Zukclub (Кирилл Стефанов и Сергей Овсейкин) создала деревянные мозаичные панно с изображением зданий, разрушенных властью в тридцатые годы, а комиксисты агентства «Параллель» — интерактивные инсталляции «московских окон» по мотивам записных книжек писателя.

Руководитель Центра Гиляровского Катерина Беленкина выбрала несколько фотографий из коллекции Ильи Ильфа и сопроводила их историями из его жизни.

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