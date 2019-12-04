«После Феминнале наше общество разделилось на две части»

27 ноября в Национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева в Бишкеке открылась I Феминнале современного искусства. Тема, заявленная кураторками, — «Кормилицы». Выставка рефлексирует об экономической не/свободе женщины, гендерном насилии и care work, невидимом женском труде, и включает в себя работы 56 художниц из 22 стран, выполненные в разных жанрах: от саунд-арта и перформанса до вышивки и академической живописи. Следуя кураторской концепции, Феминнале должна продлиться 17 дней в честь 17 работниц типографии, сгоревших заживо в Москве 27 ноября 2016 года. 14 из погибших девушек были мигрантками из Киргизии.

«Если это является цензурой, то выставка подверглась цензуре»

Сразу же после открытия организаторки столкнулись с агрессивным прессингом со стороны консервативно настроенных граждан Киргизии. Недовольство вызвал перформанс датской художницы Джули Савери «Стриптиз наоборот», посвященный правам секс-работни_ц и задействовавший обнаженное тело авторки. Стоит заметить, что представители возмущенной общественности не были в музее, а узнали о перформансе из «желтых» СМИ.

Начало перформанса Джули Савери в залах Феминнале © Алтын Капалова

Лидером протеста против выставки стала «Кырк чоро» — общественная организация, созданная после революции 2010 года. Активисты организации придерживаются консервативных ценностей, активно выступают против миграции из Китая, феминистских маршей, ЛГБТ-персон и секуляризации общества. Ранее они проводили рейды по развлекательным заведениям и сдавали правоохранительным органам женщин, вовлеченных в проституцию, закидали яйцами такси с участницами феминистского движения «8/365», окружили феминистскую ярмарку «Городок солидарности», прошедшую 8 марта 2019 года, и угрожали насилием ее организаторкам. Эти и другие подобные ситуации сопровождались бездействием правоохранительных органов, что стало причиной слухов о связи «Кырк чоро» с официальными властями.

Ультраправые потребовали закрыть выставку и уволить директрису музея Миру Джангарачеву. В соцсетях была развернута кампания по травле организаторок, им поступали угрозы физической расправы. По словам Джангарачевой, в числе прочего активисты «Кырк чоро» угрожали поджечь музей. Директриса также подверглась давлению со стороны Министерства культуры.

30 ноября было создано открытое письмо в поддержку Феминнале, собравшее подписи более 150 деятелей культуры и науки из разных стран и получившее поддержку среди граждан Киргизии. В защиту выставки выступили также экс-президентка Киргизии Роза Отунбаева и депутатка Аида Касымалиева. Позднее была создана также петиция на Change.org. Авторки открытого письма планировали отнести его министру культуры 2 декабря, однако представители «Кырк чоро» опередили их, уже утром потребовав от министра пресс-конференции. В это же утро Мира Джангарачева написала заявление об увольнении, отметив, что сделала это по просьбе министра и из опасений за безопасность сотрудников музея. Она сообщила, что, придя на должность директрисы музея, хотела открыть площадку для всех, кто стремится через искусство выявить и осмыслить проблемы любых форм дискриминации.

«Я не ожидала такой реакции со стороны общества. Когда родилась эта идея, она как раз ложилась в 16 дней ликвидации насилия над женщинами. Наша страна много лет поддерживает это, проходит много мероприятий, много болезненных пресс-конференций. Поэтому я абсолютно нормально восприняла это как партнер со стороны государства, как директор музея. К сожалению, возмущенные люди нас не поняли. Я думаю, они не поняли из-за того, что никогда не ходили в музеи, они не были на этой выставке. Мы открывали площадку для того, чтобы через современное искусство показать сложные вещи, которые касаются защиты женщин. После ситуации с Феминнале я уже точно знаю, что наше общество разделилось на две части: прогрессивно настроенные, интеллигентно настроенные люди, которые привержены интересам светскости общества, и те, кто не понимает современных политических процессов, не хочет в них участвовать, а хочет вернуться назад в мракобесие, в темноту, в невежество. Сегодня они уже выразили желание запретить аборты и разводы, взять под контроль сферу искусства. Это очень плохой сигнал, потому что все, чего достиг Кыргызстан в области образования, культуры, весь наш имиджевый потенциал сегодня находятся под очень большой угрозой. Я пришла сюда не делать карьеру, а исправить положение в музее, потому что здесь были хищения, подмены работ. Я очень много сделала за эти пять месяцев, у нас вырос поток посетителей в три раза, мы стали очень активно использовать все фондовые работы. Я — опытный специалист, поэтому совершенно спокойна за свою дальнейшую судьбу. Меня беспокоит ситуация в стране».

Один из ультраправых активистов, явившийся к музею с камчой, подтвердил слова Джангарачевой о целях «Кырк чоро»: «В музее не должны выставлять произведения, которые противоречат традициям. Мы не против культуры, но мы против того, чтобы культура создавалась неправительственными организациями. Свою задачу мы видим в том, чтобы не давать неправительственным организациям делать то, что они хотят». Перед этим представители движения хватали за руки Алтын Капалову, авторку идеи Феминнале, мешали проходу и на камеру требовали извинений перед киргизским народом.



Роза Отунбаева не только выступила с речью в защиту выставки, но и посвятила ей отдельную статью за права женщин

© Kloop.kg









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