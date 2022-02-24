От российских СМИ потребовали удалить «недостоверную информацию» о войне

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20229525
Роскомнадзор уведомил российские СМИ, освещающие военную операцию России на территории Украины, «о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации».
Как сообщает сайт Роскомнадзора, в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ уведомления направлены в адрес десяти СМИ. Это «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, New Times, «Дождь»*, «Свободная пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая газета», «Журналист» и «Лениздат».
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — говорится в сообщении.
Если эти ресурсы не удалят такого рода информацию, поясняет Роскомнадзор, доступ к ним будет ограничен.
Также Роскомнадзор сообщает, что начал в отношении перечисленных СМИ расследование «по факту распространения недостоверной общественно значимой информации». За это им может грозить штраф до 5 млн рублей.
25 февраля Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook в ответ на ограничения в отношении официальных аккаунтов телеканала «Звезда», агентства РИА Новости и онлайн-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».
* Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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