Фильмы Disney, Warner Bros. и Sony Pictures не покажут в России

Почему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?
Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне войны, — и как перейти от них к рациональному действию1 марта 20221212
Голливудские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures решили отменить прокат своих фильмов в России в связи с войной в Украине.
Как сообщает CNBC, в российских кинотеатрах, в частности, не будет идти диснеевский анимационный фильм «Я краснею» (Turning Red), созданный совместно со студией Pixar. Прокат этого фильма должен был начаться в марте.
«Мы будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развитии ситуации, — говорится в заявлении, которое распространила 28 февраля компания Disney, — Сейчас, в обстановке разворачивающегося кризиса с беженцами, мы в партнерстве с некоммерческими организациями работаем над тем, чтобы предоставить беженцам необходимую помощь».
Компания Warner Bros. отказалась от проката в России фильма «Бэтмен» (The Batman). Отменен российский прокат фильмов Sony Pictures, в том числе супергеройского боевика «Морбиус» (Morbius), который должен был выйти на экраны в конце марта.
Сегодня также стало известно, что отказался выступать на фестивале Park Live в Москве американский рок-музыкант Игги Поп.
Ранее польский режиссер Кристиан Люпа отказался от гастролей в Москве в рамках международной программы фестиваля «Золотая маска». Его заявление приводит журнал «Театр»:
«Нет слов, чтобы описать то, что сделала путинская Россия пять дней назад. Это не только беспрецедентное нападение на независимость Украины, это нападение на каждого человека, живущего на нашем земном шаре с доверием и верой в человечество. Самое отвратительное насилие над человеком повторяется снова. Отказавшись от запланированной поездки нашего проекта "Imagine", подготовленного в театре "Повшехны" в Варшаве, на фестиваль "Золотая маска" в Москве, я осознаю ничтожность такого протеста, но надеюсь, что будут тысячи, может быть, миллионы подобных протестов. Призываю русских художников быть мужественными и проявить сознательность, радикальное несогласие с тем преступлением, в которое вас втягивает лидер вашей родины».
Контракты с артистами из России и Беларуси разорвало ведущее эстонское концертное агентство Eesti Kontsert.
Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера и художественного руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, а Парижская филармония отменила весенние концерты с его участием. В конце прошлой недели было объявлено об отмене концертов с участием Гергиева в Карнеги-холле.
Сегодня РБК сообщает, что Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.
P.S. По сведениям «Бюллетеня кинопрокатчика», видеосервис Netflix прекратил работу над российскими проектами.
На сегодняшний день в производстве Netflix с участием российских продюсеров были драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, сериал с Александром Петровым, сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:55В России начали блокировать сайты «Эха Москвы» и «Дождя»
18:13Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим коллегам
17:29Уволен худрук ЦИМа Дмитрий Волкострелов
16:36Фильмы Disney, Warner Bros. и Sony Pictures не покажут в России
14:49Священнослужители РПЦ призвали к прекращению войны
13:28Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева
12:13Российские писатели и руководители творческих вузов выступили в поддержку действий России в Украине
11:04Дирижер Иван Великанов отстранен от участия в «Золотой маске»
28 февраля 2022
21:06Глава СПЧ Фадеев: Нужно ставить вопрос о блокировке FacebookВсе новости
Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне войны, — и как перейти от них к рациональному действию1 марта 20221212
Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины1 марта 2022925
Поэт Алексей Цветков-старший о сложном вопросе, уклониться от которого многим — во всяком случае, интеллигенции — сегодня и завтра уже будет невозможно: что делать, если ты — русский?1 марта 20221045
Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец1 марта 2022619
Надя Плунгян пишет из России в Россию1 марта 20222945
В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси1 марта 2022560
Архитектор Ангелина Старкова из Харькова рассказала Шуре Буртину, что происходит в городе под бомбежками28 февраля 20225245
Что писала редакция Кольты в своих соцсетях в эти военные дни27 февраля 20222909
От редакции COLTA.RU24 февраля 202212425
Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе22 февраля 20223334
Милена Славицка: большое интервью22 февраля 20223636
Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»22 февраля 20223363