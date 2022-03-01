Фильмы Disney, Warner Bros. и Sony Pictures не покажут в России

Голливудские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures решили отменить прокат своих фильмов в России в связи с войной в Украине.

Как сообщает CNBC, в российских кинотеатрах, в частности, не будет идти диснеевский анимационный фильм «Я краснею» (Turning Red), созданный совместно со студией Pixar. Прокат этого фильма должен был начаться в марте.

«Мы будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развитии ситуации, — говорится в заявлении, которое распространила 28 февраля компания Disney, — Сейчас, в обстановке разворачивающегося кризиса с беженцами, мы в партнерстве с некоммерческими организациями работаем над тем, чтобы предоставить беженцам необходимую помощь».

Компания Warner Bros. отказалась от проката в России фильма «Бэтмен» (The Batman). Отменен российский прокат фильмов Sony Pictures, в том числе супергеройского боевика «Морбиус» (Morbius), который должен был выйти на экраны в конце марта.

Сегодня также стало известно, что отказался выступать на фестивале Park Live в Москве американский рок-музыкант Игги Поп.

Ранее польский режиссер Кристиан Люпа отказался от гастролей в Москве в рамках международной программы фестиваля «Золотая маска». Его заявление приводит журнал «Театр»:

«Нет слов, чтобы описать то, что сделала путинская Россия пять дней назад. Это не только беспрецедентное нападение на независимость Украины, это нападение на каждого человека, живущего на нашем земном шаре с доверием и верой в человечество. Самое отвратительное насилие над человеком повторяется снова. Отказавшись от запланированной поездки нашего проекта "Imagine", подготовленного в театре "Повшехны" в Варшаве, на фестиваль "Золотая маска" в Москве, я осознаю ничтожность такого протеста, но надеюсь, что будут тысячи, может быть, миллионы подобных протестов. Призываю русских художников быть мужественными и проявить сознательность, радикальное несогласие с тем преступлением, в которое вас втягивает лидер вашей родины».

Контракты с артистами из России и Беларуси разорвало ведущее эстонское концертное агентство Eesti Kontsert.

Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера и художественного руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, а Парижская филармония отменила весенние концерты с его участием. В конце прошлой недели было объявлено об отмене концертов с участием Гергиева в Карнеги-холле.

Сегодня РБК сообщает, что Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

P.S. По сведениям «Бюллетеня кинопрокатчика», видеосервис Netflix прекратил работу над российскими проектами.

На сегодняшний день в производстве Netflix с участием российских продюсеров были драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, сериал с Александром Петровым, сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук.







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