«Википедии» грозит блокировка из-за статьи о военных действиях в Украине

Роскомнадзор направил в адрес русской версии онлайн-энциклопедии «Википедия» уведомление от Генеральной прокуратуры РФ с угрозой блокировки из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)».

Об этом вечером 1 марта сообщила «Медиазона»*.

В уведомление, скриншот которого размещен в твиттере «Русской Википедии», говорится, что в статье «Вторжение России на Украину (2022)» на сайте «Википедии» содержится противозаконная информация: «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

«Википедия» рассказала о средствах обхода блокировки, напомнив, что в России нет законодательного запрета на их использование.

26 февраля Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры уведомил 10 российских СМИ, что ими должна быть удалена «общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

В противном случае, говорилось в сообщении Роскомнадзора, доступ к этим ресурсам может быть ограничен.

За последние дни в России были заблокированы сайты «Крым.Реалии»*, The New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Настоящее время»*, «Тайга.инфо», «Эхо Москвы» и «Дождь»*. Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира, удален ее канал в Яндекс.Дзен.

P.S. Как сообщает Русская служба BBC, Роскомнадзор заблокировал сайты ряда украинских СМИ и ведомств.



* Внесен(а) Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







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