Уволен худрук ЦИМа Дмитрий Волкострелов

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Сегодня, 1 марта, департамент культуры города Москвы без объяснения причины уволил режиссера Дмитрия Волкострелова с должности художественного руководителя Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ).
«Я был уволен департаментом. Я не хотел покидать эту работу, потому что считаю, что нужно стараться продолжать делать культуру, несмотря ни на что. Особенно сейчас, когда расчеловечивание усиливается со страшной скоростью», — рассказал Дмитрий Волкострелов журналу «Театр».
На его вопрос о причинах увольнения департамент культуры не ответил.
Дмитрий Волкострелов стал худруком ЦИМа в начале 2020 года, сменив в этой должности Виктора Рыжакова, который перешел в театр «Современник».
24 февраля в знак протеста против операции российских войск на территории Украины уволилась директор ЦИМа Елена Ковальская.
P.S. Департамент культуры Москвы сообщил об объединении Центра имени Вс. Мейерхольда с московским театром «Школа драматического искусства».
«Решение принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), — указано в сообщении, — а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра».
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