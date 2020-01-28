Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа

«Когда играешь на волнах, надо быть спокойным»
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Художественным руководителем Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве назначен режиссер Дмитрий Волкострелов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
«Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра "Современник"», — пояснили в пресс-службе, добавив, что директором ЦИМа останется Елена Ковальская.
Дмитрий Волкострелов (р. 1982) окончил Московский государственный университет культуры (2002) и искусств и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс-студия при Малом драматическом театре — Театре Европы под руководством Льва Додина, 2007).
В 2011 году основал в Петербурге независимую театральную группу «театр post», также курирует театральные лаборатории «Свияжская АРТель» и «Аннигиляция» в Казани.
Волкострелов осуществил десятки постановок в театрах Петербурга, Москвы, Саратова, Новгорода, Риги, Минска, Новокузнейка, Казани, Воронежа, Омска, Перми, Бухареста, Владивостока и других городов.
Среди последних работ режиссера «Художник извне и изнутри» по текстам Якопо Понтормо, Джорджо Вазари и Аркадия Ипполитова, «Хорошо темперированные грамоты» по древнерусским берестяным грамотам XI–XV веков, «Сосед» и «Два перстня» по пьесам Павла Пряжко.
Трехкратный лауреат Санкт-Петербургской молодежной театральной премии «Прорыв» в категории «Лучший молодой режиссер», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:27Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием
16:52Выступление Spyro Gyra откроет юбилейный «Триумф джаза»
15:03Идет сбор подписей за проведение референдума по поправкам в Конституцию
14:39Выставка о сверхчувственном познании в русском искусстве откроется в «Гараже»
13:24В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни
12:20Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»
11:53РАО снимает претензии к фестивалю Viola is my Life
10:42Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа
Вчера
18:42Илья Будрайтскис представит свою новую книгу в Петербурге и МосквеВсе новости
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 2020607
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201279
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 2020912
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20202589
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20203403
Почему у всех и каждого появились «травмы», нужно ли их «лечить» — и если да, то как? Об этом у психотерапевта и автора курса лекций про травму Елены Миськовой узнавала Полина Аронсон24 января 20204077
Фотокнига «Infrastructures» Сергея Новикова и Максима Шера24 января 20202060
Мутирующий инди-поп на русском языке: новый альбом свободомыслящей петербургской группы24 января 20201498
Семь британских артистов, которым предсказывают большую славу в 2020-м23 января 20202377
Уся, ртуть и полиамория23 января 20203225
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Авдею Тер-Оганьяну23 января 20208468