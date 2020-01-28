Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа

© Dmitry Volkostrelov / Facebook

Художественным руководителем Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве назначен режиссер Дмитрий Волкострелов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

«Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра "Современник"», — пояснили в пресс-службе, добавив, что директором ЦИМа останется Елена Ковальская.

Дмитрий Волкострелов (р. 1982) окончил Московский государственный университет культуры (2002) и искусств и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс-студия при Малом драматическом театре — Театре Европы под руководством Льва Додина, 2007).

В 2011 году основал в Петербурге независимую театральную группу «театр post», также курирует театральные лаборатории «Свияжская АРТель» и «Аннигиляция» в Казани.

Волкострелов осуществил десятки постановок в театрах Петербурга, Москвы, Саратова, Новгорода, Риги, Минска, Новокузнейка, Казани, Воронежа, Омска, Перми, Бухареста, Владивостока и других городов.

Среди последних работ режиссера «Художник извне и изнутри» по текстам Якопо Понтормо, Джорджо Вазари и Аркадия Ипполитова, «Хорошо темперированные грамоты» по древнерусским берестяным грамотам XI–XV веков, «Сосед» и «Два перстня» по пьесам Павла Пряжко.

Трехкратный лауреат Санкт-Петербургской молодежной театральной премии «Прорыв» в категории «Лучший молодой режиссер», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU