Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева

© Judith Buss / Münchner Philharmoniker

Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера и художественного руководителя Мюнхенского филармонического оркестра.

«Отныне больше не будет концертов Мюнхенского филармонического оркестра под его управлением», — цитирует BR мэра Мюнхена Дитера Райтера.

Ранее он призвал Валерия Гергиева дистанцироваться от президента Владимира Путина, заявив, что российский дирижер не сможет оставаться во главе Мюнхенского филармонического оркестра, если «не выскажет ясно свою позицию».

28 февраля стало известно, что Парижская филармония отменила апрельские концерты с участием Гергиева. Как сообщает franceinfo со ссылкой на пресс-службу филармонии, это решение принято «в знак солидарности с украинским народом».

Ранее были отменены выступления Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в Карнеги-холле, мэр Милана заявил, что если Гергиев хочет продолжить сотрудничество с театром Ла Скала, он должен осудить войну против Украины, а министр культуры Латвии призвал внести дирижера Гергиева в черный список страны.







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