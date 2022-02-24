Зарубежные страны начинают разрывать культурные связи с Россией

25 и 26 февраля поступила информация о решении нескольких зарубежных культурных и научных институций прервать сотрудничество с российскими коллегами.

Немецкая академическая служба обменов DAAD приостановила все программы научного и образовательного обмена с Россией.

Европейский вещательный союз исключил Россию из списка участников ежегодного конкурса песни «Евровидение», который пройдет в мае этого года в Турине.

Лондонский Ковент-Гарден отменил гастроли балета Большого театра.

О закрытии своего перформативного проекта «Санта-Барбара» в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве объявил исландский художник и музыкант Рагнар Кьяртанссон.

Писатель, историк и куратор Елена Макарова сообщила, что по решению польских властей в Белостоке не состоится выставка погибших там еврейских художников, организованная Еврейским музеем и центром толерантности в Москве.

Мюнхенский филармонический оркестр призвал Валерия Гергиева, главного дирижера оркестра, дистанцироваться от президента Владимира Путина. «Если в понедельник Валерий Гергиев не выскажет ясно свою позицию, он не сможет больше оставаться главным дирижером нашего филармонического оркестра», — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Ранее стало известно, что отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева в Карнеги-холле, мэр Милана заявил, что Валерий Гергиев должен осудить войну против Украины, если он хочет продолжить сотрудничество с театром Ла Скала, а министр культуры Латвии Наурис Пунтулис объявил о решении в связи с войной расторгнуть договор о культурном сотрудничестве с Россией.







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