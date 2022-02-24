Отменены выступления Гергиева и Мацуева в Карнеги-холле

© The Carnegie Hall Corporation

Дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев не примут участие в концертах Венского филармонического оркестра, которые пройдут 25, 26 и 27 февраля в нью-йоркском Карнеги-холле.

Как сообщает сайт Карнеги-холла, вместо Валерия Гергиева за пульт Венского филармонического оркестра встанет канадский дирижер Янник Незе-Сеген, не названный пока солист заменит Дениса Мацуева.

Объяснений этого решения администрация концертного зала не привела. По словам представителя Карнеги-холла, оно вызвано «последними событиями в мире».

Ранее мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что Валерий Гергиев должен осудить войну против Украины, если он хочет продолжить сотрудничество с театром Ла Скала.

«У нас в Ла Скала маэстро Валерий Гергиев, который неоднократно говорил о своей близости к Путину, дирижирует "Пиковой дамой", — приводит слова мэра агентство ANSA. — Мы с директором театра попросили его прояснить свою позицию в отношении вторжения, и если он этого не сделает, мы будем вынуждены прекратить сотрудничество с ним».







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