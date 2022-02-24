Отменены выступления Гергиева и Мацуева в Карнеги-холле

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226966
Дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев не примут участие в концертах Венского филармонического оркестра, которые пройдут 25, 26 и 27 февраля в нью-йоркском Карнеги-холле.
Как сообщает сайт Карнеги-холла, вместо Валерия Гергиева за пульт Венского филармонического оркестра встанет канадский дирижер Янник Незе-Сеген, не названный пока солист заменит Дениса Мацуева.
Объяснений этого решения администрация концертного зала не привела. По словам представителя Карнеги-холла, оно вызвано «последними событиями в мире».
Ранее мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что Валерий Гергиев должен осудить войну против Украины, если он хочет продолжить сотрудничество с театром Ла Скала.
«У нас в Ла Скала маэстро Валерий Гергиев, который неоднократно говорил о своей близости к Путину, дирижирует "Пиковой дамой", — приводит слова мэра агентство ANSA. — Мы с директором театра попросили его прояснить свою позицию в отношении вторжения, и если он этого не сделает, мы будем вынуждены прекратить сотрудничество с ним».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
20:20В России огранивается доступ к Facebook
18:51Ельцин Центр призвал остановить войну
18:28Российские учителя выступили с антивоенным обращением
18:09Латвия прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры
17:08Канский видеофестиваль приостановил свою дейтельность
16:36Психоаналитики проведут международный онлайн-форум «Почему война?»
15:44Умер Виталий Аронзон
15:12Миндаугас Карбаускис уходит из Театра Маяковского
14:32Римас Туминас ушел из Театра ВахтанговаВсе новости
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226966
Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе22 февраля 20222233
Милена Славицка: большое интервью22 февраля 20222490
Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»22 февраля 20222292
Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока22 февраля 20224391
Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus21 февраля 20222745
Музей, которого нет: фотоэкскурсия21 февраля 20222632
Филипп Григорьян и Ольга Федянина — о «Маскараде» в Театре-Театре21 февраля 20222465
Репортаж с вручения премии21 февраля 20222425
Александра Гарт: большое интервью18 февраля 20224434
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»18 февраля 20224685
Кирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма18 февраля 20224350