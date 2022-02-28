 
21:28 27 февраля 2022Новости
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В Москве на антивоенной акции задержан Шура Буртин

News_detailed_picture© SRF

27 февраля в 49 городах России на антивоенных акциях полиция задержала 2405 человек. Среди задержанных в Москве музыкант Филипп Александров (bad zu), мультипликатор Юра Богуславский и журналист Шура Буртин.

Как сообщает «ОВД-Инфо», Шура Буртин доставлен в Чертановский ОВД. Филипп Александров и Юра Богуславский находятся в автозаке.

Помимо Москвы людей задерживали на антивоенных акциях в Украине проходили в Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Челябинске, Перми, Иркутске, Омске, Архангельске, Ярославле, Уфе, Волгограде, Иваново, Саратове, Твери, Барнауле, Дубне, Ульяновске, Екатеринбурге, Владивостоке, Калининграде, Сыктывкаре, Калуге, Набережных Челнах, Красноярске, Тюмени, Магнитогорске, Великом Новгороде, Симферополе, Кургане, Южно-Сахалинске, Томске, Ижевске, Костроме, Белгороде, Астрахани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Рязани, Ставрополе, Выборге, Одинцово, Воронеже, Хабаровске, Чапаевске и Подольске.

C 24 февраля, по данным «ОВД-Инфо», в России задержаны более 5515 участников антивоенных выступлений.



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