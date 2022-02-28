Глава делегации России на конференции ООН извинился за войну в Украине

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Сегодня, 27 февраля, глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов принес извинения за вторжение России в Украину.
Как сообщает сайт телеканала France24, это заявление Олег Анисимов сделал на онлайн-встрече с участием представителей 195 стран в ответ на выступление его украинской коллеги Светланы Краковской о бедственном положении ее страны.
«Позвольте мне принести извинения от лица всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», — сказал Олег Анисимов.
Глава российской делегации добавил, что «те, кто видят, что происходит, не могут найти никакого оправдания нападению на Украину». Также Олег Анисимов выразил «огромное восхищение» украинской делегацией.
Он пояснил корреспонденту AFP, что «выразил личное мнение» и что его не следует считать «официальным заявлением российской делегации».
Олег Анисимов — климатолог, доктор географических наук, профессор, заведующий отделом Государственного гидрологического института Росгидромета. Основным направлением его научной деятельности является изучение последствий изменений климата на территории России, в том числе в Арктике и в районах распространения вечной мерзлоты.
В 2001, 2007 и 2014 годах Олег Анисимов был координирующим автором Оценочных отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Научный редактор специального отчета МГЭИК «Океан и криосфера» (2019).
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