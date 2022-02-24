«Мемориал» проведет антивоенный фестиваль

© Международный Мемориал / Facebook

28 февраля состоится онлайн-фестиваль «Мы против войны», организованный Международным Мемориалом*.

Фестиваль начнется после заседания Апелляционной коллегии Верховного суда РФ, на котором будет рассмотрена апелляция на решение о ликвидации Международного Мемориала. Заседание начнется в 10:00 мск.

Трансляцию фестиваля можно будет смотреть на YouTube-канале Международного Мемориала.

«"Мемориал" был, есть и будет общественной площадкой, где человеческая жизнь и свобода слова являются главными ценностями. Об этом в прямом эфире "Мемориала" напомнят десятки известных актеров, поэтов, музыкантов. Мы вместе и мы против войны в Украине», — сообщают организаторы фестиваля.

В нем примут участие Алексей Паперный, Аня Хвостенко, Алексей Симонов, Андрей Родионов, Варя Турова, Василий Зоркий, Григорий Служитель, Дмитрий Строцев, «Дочери Сосо», Елена Ковальская, Женя Лавут, Joker James, Зоя Светова, Кирилл Медведев/Аркадий Коц, Лев Рубинштейн, Мириам Сехон, группа «Старость» (Саша Старость, Стас Горев), «Театр.doc», Юлий Гуголев и другие.



* Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента







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