Генпрокуратура: Помощь другим государствам — госизмена

Сегодня, 27 февраля, Генеральная прокуратура России выпустила предупреждение об ответственности за оказание помощи иностранным государствам и организациям, действующим против России. Такая помощь будет расцениваться как государственная измена.

Сообщение Генпрокуратуры приводит news.ru:

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 (госизмена)».

Ранее Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook в ответ на ограничения в отношении официальных аккаунтов телеканала «Звезда», агентства РИА Новости и онлайн-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

Кроме того, Роскомраздор потребовал от ряда российских СМИ удалить «недостоверную информацию» о военной операции России в Украине, а также «материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».







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