В России огранивается доступ к Facebook

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226972
Сегодня, 25 февраля, Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook.
Эти меры, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора, вводятся в ответ на действия сосцети Facebook, которая 24 февраля «ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру"».
Действия Facebook, поясняет Роскомнадзор, нарушают закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Поэтому в тот же день Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms, Inc., которой принадлежит Facebook, отменить органичения в отношении аккаунтов российских СМИ и объяснить причину, по которым они были введены.
Ответа на свое требование Роскомнадзор не получил, говорится в сообщении, и «25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».
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