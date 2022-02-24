Латвия прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры

© Nauris Puntulis / Facebook

Сегодня, 25 февраля, министр культуры Латвии Наурис Пунтулис объявил о решении в связи с войной в расторгнуть договор о культурном сотрудничестве с Россией.

На это обратил внимание журнал «Театр».

«В связи с военной агрессией России против Украины я принял решение в одностороннем порядке расторгнуть договор о культурном сотрудничестве, подписанный в 2002 году между Министерством культуры Латвийской Республики и Министерством культуры Российской Федерации», — написал Наурис Пунтулис на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что сообщил о своем решении министру иностранных дел и попросил его передать эту информацию по дипломатическим каналам в Министерство культуры России.

Ранее сегодня литовский режиссер Миндаугас Карбаускис объявил о своем решении уйти с поста художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Литовское радио сообщило о том, что Римас Туминас ушел с поста художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.







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