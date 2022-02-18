Готовится аукцион в поддержку Юлии Цветковой

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26 февраля московская аукционная площадка Vladey проведет аукцион «Поможем Юлии!». Выручка от продажи благотворительных лотов будет передана семье художницы и активистки Юлии Цветковой, которая подвергается уголовному преследованию.
Начало в 15:00, предусмотрено участие онлайн и по телефону, а также трансляция на сайте Vladey.
«На торгах будут представлены благотворительные лоты в поддержку Юлии Цветковой, ее коллеги и друзья предоставили произведения искусства, средства от продажи которых будут направлены семье Юлии для покрытия издержек, связанных с ее уголовным преследованием за творчество. Лоты стартуют с минимальных сумм. ПОМОЖЕМ ЮЛИИ!», — говорится в сообщении организаторов аукциона.
Стоимость лотов начинается со 100 евро. Комиссия на благотворительные лоты не взимается.
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