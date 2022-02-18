Дом творчества Переделкино открыл набор в творческие резиденции

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Начался прием заявок на участие в творческих резиденциях Дома творчества Переделкино в первом полугодии 2022 года.
Как сообщают организаторы резиденций, их участники — литераторы, переводчики, художники — могут работать над собственными проектами с предоставлением проживания, питания и рабочих пространств, а также с возможной оплатой железнодорожных или авиабилетов.
Заявки принимаются на сайте Дома творчества Переделкино:
Индивидуальные резиденции
Индивидуальные резиденции подразумевают самостоятельную работу над литературным произведением, переводом, критическим текстом или иными проектами. Дом творчества дополнительно организует встречи резидентов с экспертами. Количество участников в индивидуальной резиденции: восемь человек.
Даты: 6–26 июня
Дедлайн подачи заявок: 20 марта
Переводческие резиденции
Каждый месяц шесть переводчиков проводят неделю в резиденции Дома творчества, получая консультации опытных мастеров, посещая тематические лекции и работая над переводом выбранного отрывка текста, в том числе, совместно с коллегами.
Даты: 18–24 мая
Литература на японском (куратор — Екатерина Рябова, переводчик)
Дедлайн подачи заявки: 20 марта
6–12 июня
Литература на китайском (куратор — Алексей Родионов, к.ф.н., доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета)
Дедлайн подачи заявки: 20 марта
22–28 августа
Литература на корейском (кураторы — Чон Ин Сун, к.ф.н., доцент кафедры филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии ИСАА МГУ; Елена Кондратьева, к.ф.н., доцент кафедры филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии ИСАА МГУ)
Дедлайн подачи заявки: 20 мая
Тематическая резиденция Nature Writing
К участию в резиденции приглашаются авторы, переводчики, художники и журналисты, в творчестве и работах которых природа занимает важное место. Резиденция носит и практический, и исследовательский характер. Ее задача — определить границы письма о природе в современной русской литературе, нащупать его особенности в динамике, выделить имена, работающие на этом поле.
Даты: 18–29 мая
Количество участников: 15 человек
Дата начала приема заявок будет объявлена дополнительно
Исследовательская резиденция
В течение всего года исследователи литературы и культуры советского периода могут подавать заявки на длительные резиденции. Исследователь может провести в Доме творчества один-два месяца и использовать это время, чтобы закончить работу над книгой или над проектом. Возможные темы: «Исследования жизни и творчества переделкинских писателей», «Русский литературный процесс от 1936 до 1991», «Писатель и власть», «Гений места», «Культура 60-х».
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