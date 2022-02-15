«Три цвета» Кшиштофа Кесьлевского выйдут в российский прокат

Кадр из фильма «Три цвета: Синий» © Russian World Vision

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает в широкий кинотеатральный прокат в России культовую трилогию «Три цвета» («Синий», «Белый», «Красный»), снятую в 1993-1994 годах польским режиссером Кшиштофом Кесьлевским.

Как сообщает пресс-служба компании Russian World Vision, 23 февраля выходит в прокат фильм «Три цвета: Синий» (Trois Couleurs: Bleu, 1993), 3 марта — «Три цвета: Белый» (Trois Couleurs: Blanc, 1993), 10 марта — «Три цвета: Красный» (Trois Couleurs: Rouge, 1994).

Фильмы трилогии «Три цвета» будут демонстрироваться в кинотеатрах Москвы, Петербурга, ‌Архангельска, Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска, Иннополиса, Иркутска, Казани, Кирова, Красноярска, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Твери, Челябинска и Ярославля.

Премьерные спецпоказы пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Новосибирске и Казани.

Синий, белый и красный — цвета флага Франции, история каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской Республики: «Свобода, равенство, братство».

Исполнители главных ролей в трилогии «Три цвета» — Ирен Жакоб, Жюльет Бинош, Жюли Дельпи и Жан-Луи Трентиньян — были отмечены призами ведущих мировых кинофестивалей. Фильмы трилогии Кшиштофа Кесьлевского получили награды Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар» и «Гойя», номинации на премию «Оскар».

Над трилогией работали все главные соратники Кшиштофа Кесьлевского, сотрудничавшие с режиссером на разных этапах его творческой карьеры.

Оператором двух частей трилогии стал Славомир Идзяк («Короткий фильм об убийстве», «Двойная жизнь Вероники», «Черный ястреб», «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гаттака»). Музыку ко всем частям проекта написал Збигнев Прайснер, с которым Кшиштоф Кеслевский впервые начал работать еще в середине восьмидесятых на картине «Без конца». Сценарий трилогии вместе с режиссером разрабатывал его постоянный соавтор Кшиштоф Песевич, один из важнейших кинематографистов в истории Польши Агнешка Холланд («Европа, Европа», «Полное затмение»), Эдвард Жебровский («Бесы») и Славомир Идзяк.







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