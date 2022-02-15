В Москве откроется выставка современного искусства и раритетов сибирского рока

Егор Летов. Фотосессия Андрея Кудрявцева «За сценой». Новосибирск, 1988 © Предоставлено галереей 30/7 Gallery

С 21 февраля по 23 марта в московской галерее 30/7 Gallery пройдет выставка «Вбрызг и вдрызг», которая объединяет произведения искусства трех современных художников и коллекцию артефактов музыкальной сцены, связанной с Сибирским рок-клубом.

Как сообщает сайт 30/7 Gallery, в название выставки вынесены слова, которыми начинается песня рок-музыканта Егора Летова. Его рукописи будут представлены в разделе посвященном сибирскому року.

В этом разделе можно будет увидеть самиздат, фотографии и документы, в том числе магнитоальбомы Янки Дягилевой, архивные фотографии Дмитрия Ревякина («Калинов мост»), звукозаписывающую аппаратуру и инструменты сибирских рок-групп.

«В середине 80-х годов на советскую рок-сцену словно рухнул тунгусский метеорит, — говорит куратор коллекции Александр Кушнир. — Это были первые записи и подпольные концерты сибирских групп, с моей точки зрения, — квинтэссенция рока в его наиболее жестком и первобытном виде. На фоне пронзительных перфомансов “Гражданской обороны”, “Инструкции по выживанию”, “Калинова моста” и Янки Дягилевой стало актуально возвращаться к довудстокским временам в Америке и говорить о роке, как о разновидности шаманства и “религии смерти”. На фоне этих сибирских фестивалей, концертов и альбомов для меня 90% советского рока показалось искусственным и не стоящим ломаного гроша».‎

Бóльшую часть пространства выставки займут три проекта современных художников из Сибири, которые, так же как и сибирские рокеры, работают с «жесткой» художественной формой.

В экспозиции будут представлены абстракции Кирилла Басалаева (Томск), работающего по холсту бетоном, монументальный графический проект «Коллективные бездействия» Янины Болдыревой (Новосибирск), посвященный проблемам постпандемийной действительности и произведения Павлы Марковой (Омск) из проекта «Punk’s not dead», в котором художница работает с «траурными» материалами — осколками гранитных памятников, овалами могильных портретов и другими ритуальными материалами и техниками.







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