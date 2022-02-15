Возобновляется ярмарка Art Moscow

Протекающий контраст
На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ15 февраля 2022641
С 13 по 17 апреля в Гостином дворе в Москве пройдет международная художественная ярмарка Art Moscow, которая в 1996-2013 годах ежегодно проводилась в ЦДХ.
Как сообщают организаторы ярмарки, она возрвращается в обновленном формате. Если раньше на Art Moscow было представлено исключительно современное искусство, то в этом году работы, которые можно будет увидеть на стендах более чем 150 российских и зарубежных галерей, охватят разные периоды искусства и разделы коллекционирования.
На Art Moscow 2022 откроются стенды галерей из Беларуси, Бельгии, Германии, России, США, Франции.
В разделе «Современное искусство» примут участие более 40 ведущих российских галерей, в том числе «Триумф», Ovcharenko, «Файн Арт», Галерея Люмьер, «КультПроект», «Восточная галерея», Askeri Gallery и Krokin Gallery. Среди представленных авторов Владимир Дубосарский, Семен Агроскин, Мария Малинина, Леонид Ротарь, Евгений Севостьянов, Михаил Блинов, Эдуард Яшин, Аркадий Насонов, Андрей Новиков, Юрий Шабельников, Михаил Молочников, Константин Батынков, Владимир Григ, Константин Худяков, Алексей Дьяков, Катя Щеглова, Марина Рин.
Также в разделе будут представлены произведения классиков итальянского искусства 1970-х — 1980-х годов, работы Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли и других известных зарубежных художников.
В разделе «Классическое искусство» примут участие более 60 антикварных галерей России, в том числе «Частное собрание М.А. Суслова», «Петербург», «Элизиум», «Искусство Востока», «Кутузовский, 22», «Времена», «Русские сезоны», «Русская Усадьба», «Альтруист» и «Коллекционеръ». На их стендах будет представлена живопись и графика Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других художников.
«Ювелирная улица» объединит стенды с коллекциями сегмента High Jewellery, представляющими более 30 известных российских ювелирных брендов.
13 апреля при поддержке агентства SK Forum (Skolkovo Forum) и Ассоциации галерей современного искусства пройдет Art Moscow Forum, на котором эксперты и деятели культуры поделятся своим опытом в сфере арт-бизнеса, меценатства и коллекционировании.
Специальным проектом ярмарки станет ралли на исторических автомобилях «/em>Art Moscow. На семи холмах». В автопробеге примут участие более 60 классических автомобилей разных эпох и их владельцы — коллекционеры ретрокаров, знатоки автомобильной истории, журналисты, артисты, бизнесмены и спортсмены.
Ярмарка проводится под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:28Объявлена параллельная программа выставки «Женщины в движении»
17:26Умерла Елена Суриц
16:20«Три цвета» Кшиштофа Кесьлевского выйдут в российский прокат
15:07В Москве откроется выставка современного искусства и раритетов сибирского рока
14:15Спектакль по «Ране» Оксаны Васякиной покажут в Центре Вознесенского
13:53Возобновляется ярмарка Art Moscow
13:13В МРИ пройдут встречи с Андреем Сарабьяновым и Татьяной Пименовой
12:32Пермская опера готовит нового «Евгения Онегина»
14 февраля 2022
18:10Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в Петербурге и МосквеВсе новости
На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ15 февраля 2022641
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20224453
Любовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»14 февраля 20221704
Подготовка к концерту «Духовная музыка Второго авангарда»11 февраля 20224167
Кася Денисевич о новом конкурсе иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks11 февраля 20223739
Пять радикальных идей для будущего России (и мира)11 февраля 20223515
Оскарас Коршуновас о Хармсе и о «Елизавете Бам» в БДТ11 февраля 20223686
Состояние инвалидности — между нормализацией и трансгуманизмом10 февраля 20223905
Как перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым10 февраля 20223704
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 20224216
Почему Комар и Меламид решили через 50 лет создать ремейки соц-арта9 февраля 20224372
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20225655