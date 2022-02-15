Возобновляется ярмарка Art Moscow

© Предоставлено пресс-службой Art Moscow

С 13 по 17 апреля в Гостином дворе в Москве пройдет международная художественная ярмарка Art Moscow, которая в 1996-2013 годах ежегодно проводилась в ЦДХ.

Как сообщают организаторы ярмарки, она возрвращается в обновленном формате. Если раньше на Art Moscow было представлено исключительно современное искусство, то в этом году работы, которые можно будет увидеть на стендах более чем 150 российских и зарубежных галерей, охватят разные периоды искусства и разделы коллекционирования.

На Art Moscow 2022 откроются стенды галерей из Беларуси, Бельгии, Германии, России, США, Франции.

В разделе «Современное искусство» примут участие более 40 ведущих российских галерей, в том числе «Триумф», Ovcharenko, «Файн Арт», Галерея Люмьер, «КультПроект», «Восточная галерея», Askeri Gallery и Krokin Gallery. Среди представленных авторов Владимир Дубосарский, Семен Агроскин, Мария Малинина, Леонид Ротарь, Евгений Севостьянов, Михаил Блинов, Эдуард Яшин, Аркадий Насонов, Андрей Новиков, Юрий Шабельников, Михаил Молочников, Константин Батынков, Владимир Григ, Константин Худяков, Алексей Дьяков, Катя Щеглова, Марина Рин.

Также в разделе будут представлены произведения классиков итальянского искусства 1970-х — 1980-х годов, работы Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли и других известных зарубежных художников.

В разделе «Классическое искусство» примут участие более 60 антикварных галерей России, в том числе «Частное собрание М.А. Суслова», «Петербург», «Элизиум», «Искусство Востока», «Кутузовский, 22», «Времена», «Русские сезоны», «Русская Усадьба», «Альтруист» и «Коллекционеръ». На их стендах будет представлена живопись и графика Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других художников.

«Ювелирная улица» объединит стенды с коллекциями сегмента High Jewellery, представляющими более 30 известных российских ювелирных брендов.

13 апреля при поддержке агентства SK Forum (Skolkovo Forum) и Ассоциации галерей современного искусства пройдет Art Moscow Forum, на котором эксперты и деятели культуры поделятся своим опытом в сфере арт-бизнеса, меценатства и коллекционировании.

Специальным проектом ярмарки станет ралли на исторических автомобилях «/em>Art Moscow. На семи холмах». В автопробеге примут участие более 60 классических автомобилей разных эпох и их владельцы — коллекционеры ретрокаров, знатоки автомобильной истории, журналисты, артисты, бизнесмены и спортсмены.

Ярмарка проводится под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы







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