В МРИ пройдут встречи с Андреем Сарабьяновым и Татьяной Пименовой

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Музей русского импрессионизма (МРИ) запускает новый сезон просветительской программы, приуроченной к выставке «Авангард: на телеге в XXI век». Программу откроют встречи с куратором выставки Андреем Сарабьяновым и с Татьяной Пименовой, дочерью художника Юрия Пименова.
17 февраля в 19:00 состоится презентация книги «Юрий Пименов. Непридуманные истории», выпущенной Музеем русского импрессионизма совместно с издательством «Кучково поле Музеон», и встреча с режиссером и скульптором Татьяной Пименовой и кандидатом искусствоведения, директором Музея русского импрессионизма Юлией Петровой.
Встреча будет сопровождаться просмотром редких фотографий, репродукций хорошо знакомых картин, полотен из частных собраний и оригинальных скетчей Юрия Пименова.
19 февраля в 17:00 куратор выставки «Авангард: на телеге в XXI век», исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» (в соавторстве с В.И. Ракитиным) Андрей Сарабьянов расскажет, как в Кировской области оказались шедевры русского авангарда, почему о них забыли почти на сто лет, кто и зачем отвез картины на телеге в небольшие городки Вятской губернии и при чем тут кости мамонта.
Встреча будет построена по принципу «Q&A» («вопрос-ответ»): у зрителей будет возможность принять участие в дискуссии.
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