 
12:32 15 февраля 2022Новости
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Пермская опера готовит нового «Евгения Онегина»

News_detailed_picture© Антон Завьялов

В Пермском театре оперы и балета под руководством дирижера Михаил Татарников и режиссера Владиславса Наставшевса начались репетиции новой постановки оперы Чайковского «Евгений Онегин». Премьера спектакля запланирована на 1, 2, 3 и 5 апреля.

«Евгений Онегин» станет первой оперной премьерой Пермской оперы в 2022 году. Как сообщает пресс-служба театра, постановка пройдет под знаком двойного дебюта: музыкальный руководитель и дирижер Михаил Татарников впервые выступит в Пермской опере, режиссер-постановщик Владиславс Наставшевс дебютирует со своей версией «Евгения Онегина» на большой музыкальной сцене.

Дирижер Михаил Татарников зарекомендовал себя одним из ведущих специалистов по отечественному оперному репертуару как в России, так и за рубежом. Летом прошлого года Татарников выступил музыкальным руководителем новой постановки «Псковитянки» Римского-Корсакова на фестивале Grange Park Opera в Лондоне (режиссер-постановщик — Дэвид Паунтни), в его ближайших творческих планах постановка «Пиковой дамы» Чайковского в Дрезденской опере.

Первая оперная постановка режиссера Владиславса Наставшевса — «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе — была впервые показана в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра и получила восемь номинаций на премию «Золотая маска». Окончив мастерскую Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и получив режиссерское образование в Колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина, свои первые постановки на драматической сцене Наставшевс осуществил в Лондоне и Риге. Для российской публики его открыл московский «Гоголь-центр».

Над спектаклем «Евгений Онегин» работают:

  • музыкальный руководитель постановки и дирижер — Михаил Татарников
  • режиссер-постановщик, сценограф, художник по костюмам — Владиславс Наставшевс
  • художник по свету — Константин Бинкин
  • хормейстер-постановщик — Евгений Воробьев
  • видеосценограф — Михаил Иванов
  • ассистент художника по декорациям — Елизавета Борисова
  • ассистент художника по костюмам — Майя Мейер


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