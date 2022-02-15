Пермская опера готовит нового «Евгения Онегина»

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В Пермском театре оперы и балета под руководством дирижера Михаил Татарников и режиссера Владиславса Наставшевса начались репетиции новой постановки оперы Чайковского «Евгений Онегин». Премьера спектакля запланирована на 1, 2, 3 и 5 апреля.
«Евгений Онегин» станет первой оперной премьерой Пермской оперы в 2022 году. Как сообщает пресс-служба театра, постановка пройдет под знаком двойного дебюта: музыкальный руководитель и дирижер Михаил Татарников впервые выступит в Пермской опере, режиссер-постановщик Владиславс Наставшевс дебютирует со своей версией «Евгения Онегина» на большой музыкальной сцене.
Дирижер Михаил Татарников зарекомендовал себя одним из ведущих специалистов по отечественному оперному репертуару как в России, так и за рубежом. Летом прошлого года Татарников выступил музыкальным руководителем новой постановки «Псковитянки» Римского-Корсакова на фестивале Grange Park Opera в Лондоне (режиссер-постановщик — Дэвид Паунтни), в его ближайших творческих планах постановка «Пиковой дамы» Чайковского в Дрезденской опере.
Первая оперная постановка режиссера Владиславса Наставшевса — «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе — была впервые показана в декабре 2020 года на Камерной сцене Большого театра и получила восемь номинаций на премию «Золотая маска». Окончив мастерскую Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и получив режиссерское образование в Колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина, свои первые постановки на драматической сцене Наставшевс осуществил в Лондоне и Риге. Для российской публики его открыл московский «Гоголь-центр».
Над спектаклем «Евгений Онегин» работают:
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