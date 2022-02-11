Владимир Урин: Проект о сохранении традиционных ценностей вводит понятие цензуры

9 февраля на круглом столе в Москве генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что принятие проекта Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей может способствовать произволу со стороны чиновников и дать возможность практически ввести понятие цензуры.

Об этом сообщает ТАСС.

Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей был разработал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт наследия). Против проекта выступил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, высказавший опасения, что этим документом вводится цензура в области культуры. Его позицию поддержали руководители 13 российских театров.

«Никто из тех, кто подписал письмо, никаких возражений по поводу необходимости в вопросах культуры и искусства учитывать традиционные ценности развития нашей культуры [не имеет] — ни у кого нет. Более того, в Основах государственной политики, которые подписаны президентом РФ, это четко сформулировано и сегодня уже есть. Появление же такого документа дает возможность достаточно серьезного произвола государственным чиновникам, находящимся на тех или иных постах, <...> практически ввести понятие цензуры из их собственного понимания этих самых традиционных ценностей», — сказал Владимир Урин.

По его мнению, чиновники будут по-разному трактовать, чтó является традиционной ценностью и какие проекты государство должно поддерживать. Кроме того, он подчеркнул, что искусство — это всегда поиск. «Что будет с этим, с этими поисками? Мы практически отрезаем эту возможность, потому что любое новое, безусловно, будет восприниматься как несохранение традиционных ценностей», — отметил гендиректор Большого театра.

Он выразил надежду, что к обсуждению этого вопроса подключатся представители музеев, кинематографисты и будут выслушаны все точки зрения.

В свою очередь директор Института наследия Владимир Аристархов заявил, что Основы призваны повысить эффективность расходования бюджетных средств и не являются документом какой-либо цензуры.

«Это не документ какой-либо цензуры. Прочтите его. Очень многие его просто не читали. <…> Там нет ни одного запрета. Там есть приоритеты госполитики, но они не запрещают никому ничего. Они не регламентируют образ жизни граждан, они не ограничивают свободу творчества, они не вводят требования согласования по видам творческой деятельности, то есть не вводят цензуры, этого там нет», — цитирует Владимира Аристархова ТАСС.

«Традиционные ценности — это не есть некий возврат к Средневековью, к Домострою и так далее, — считает директор Института наследия. — Это вообще не есть что-то сиюминутное или старинное. Это вещи вневременные. Ценности — это то, что формирует нашу идентичность, то, что выработано за всю историю России».







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