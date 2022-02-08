Премьера спектакля Саши Денисовой состоится в Новом пространстве Театра наций

© Ира Полярная / Пресс-служба Театра наций

17, 18 и 19 февраля в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдут премьерные представления спектакля «Гермиона», поставленного Сашей Денисовой по собственной пьесе «Гермиона и одноклассники».

Герои пьесы — гламурный режиссер Гарри Леонидович, оппозиционный журналист Валентин де Морт, модный писатель Рон Визлин, олигарх Драко Малфоев, пропагандист Бэлла Слизарьян и прочие узнаваемые представители московской светской тусовки, сообщает сайт Театра наций. Все они — гости вечеринки в старинном здании Огвардского лицея, организованной по инициативе страдающей психическим расстройством Гермионы. Цель «встречи выпускников» — заставить «сытых сорокалетних» вспомнить об их молодости, идеалах, надеждах, и спасти исторический особняк Огвартса, который находится под угрозой сноса.

По замыслу художника-постановщика Леши Лобанова, особняк начала XIX века, в котором располагается Новое пространство Театра наций, станет важным элементом сценографии. По мере развития сюжета декорации кабинета Огвардской гимназии (или больничной палаты Гермионы) будут разбираться, обнажая кирпичную кладку и своды старинного здания.

Заглавную роль в спектакле «Гермиона» сыграют сразу две актрисы: Лина Миримская, известная по сериалам «Бедные люди», «Иванько», работам в МХТ имени А.П. Чехова, Театре Олега Табакова и Театре на Бронной, а также ее 11-летняя дочь Алеша Миримская.

23 и 24 февраля на Малой сцене Театра наций состоится премьера спектакля «Наше всё... Ваш А. Солженицын» с Авангардом Леонтьевым в главной роли и молодыми актtрами Мастерской Брусникина. Режиссер — Марина Брусникина.

Изучив архив Солженицына, создатели спектакля решили сделать акцент на пути, пройденном с момента издания рассказа «Один день Ивана Денисовича», где Солженицын описывает жизнь советского зека на основе своего пребывания в «Степлаге» на севере Казахстана, до получения Нобелевской премии в 1970 году «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». В постановке будут использованы личные письма, фрагменты прозы и нобелевская речь Солженицына.







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