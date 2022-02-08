Премьера спектакля Саши Денисовой состоится в Новом пространстве Театра наций

Бабушкины письма
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221029
17, 18 и 19 февраля в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдут премьерные представления спектакля «Гермиона», поставленного Сашей Денисовой по собственной пьесе «Гермиона и одноклассники».
Герои пьесы — гламурный режиссер Гарри Леонидович, оппозиционный журналист Валентин де Морт, модный писатель Рон Визлин, олигарх Драко Малфоев, пропагандист Бэлла Слизарьян и прочие узнаваемые представители московской светской тусовки, сообщает сайт Театра наций. Все они — гости вечеринки в старинном здании Огвардского лицея, организованной по инициативе страдающей психическим расстройством Гермионы. Цель «встречи выпускников» — заставить «сытых сорокалетних» вспомнить об их молодости, идеалах, надеждах, и спасти исторический особняк Огвартса, который находится под угрозой сноса.
По замыслу художника-постановщика Леши Лобанова, особняк начала XIX века, в котором располагается Новое пространство Театра наций, станет важным элементом сценографии. По мере развития сюжета декорации кабинета Огвардской гимназии (или больничной палаты Гермионы) будут разбираться, обнажая кирпичную кладку и своды старинного здания.
Заглавную роль в спектакле «Гермиона» сыграют сразу две актрисы: Лина Миримская, известная по сериалам «Бедные люди», «Иванько», работам в МХТ имени А.П. Чехова, Театре Олега Табакова и Театре на Бронной, а также ее 11-летняя дочь Алеша Миримская.
23 и 24 февраля на Малой сцене Театра наций состоится премьера спектакля «Наше всё... Ваш А. Солженицын» с Авангардом Леонтьевым в главной роли и молодыми актtрами Мастерской Брусникина. Режиссер — Марина Брусникина.
Изучив архив Солженицына, создатели спектакля решили сделать акцент на пути, пройденном с момента издания рассказа «Один день Ивана Денисовича», где Солженицын описывает жизнь советского зека на основе своего пребывания в «Степлаге» на севере Казахстана, до получения Нобелевской премии в 1970 году «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». В постановке будут использованы личные письма, фрагменты прозы и нобелевская речь Солженицына.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:31Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»
16:40Более ста фильмов покажут на фестивале «Дух огня»
14:47Архив Солженицына выставляют на аукцион в Москве
13:53Ник Кейв и Oxxxymiron выступят на фестивале «Боль-2022»
12:44Умер Джордж Крам
11:28Премьера спектакля Саши Денисовой состоится в Новом пространстве Театра наций
10:49В ММОМА пройдет выставка Анны СамойловойВсе новости
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221029
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 20221959
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 20221405
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 20221501
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 20221263
Жители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной7 февраля 20221576
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20222897
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20223321
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222664
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20223379
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20223443
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20226650