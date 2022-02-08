В ММОМА пройдет выставка Анны Самойловой

© Анна Самойлова / ММОМА

16 февраля в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка Анны Самойловой «Немолоко», рассказывающая историю самого сложного периода в жизни художницы – периода беременности и родов.

Как сообщает сайт ММОМА, выставка организована музеем совместно со Школой современного искусства «Свободные мастерские» в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА (куратор — Дарья Камышникова).

Центральный элемент выставки «Немолоко» — ткань, которая буквально собирается в одну большую текстильную мозаику — в первом зале это объект «одеяло», во втором серия гравюр по ткани.

«Выставка "Немолоко", снимая стигму с рассказа об опыте беременности и родов от первого лица, послужит тем мостом, который объединив разный, порой счастливый, а порой страшный или трагичный опыт, поможет начать говорить о самом личном и интимном, без страха осуждения», — отмечают организаторы выставки.

Идея рефлексии коллективного женского опыта реализуется через сайт womanscanvas.ru, с помощью которого любая желающая может поделиться своей личной историей.

Выставка Анны Самойловой «Немолоко» в ММОМА продлится до 20 марта.

Анна Самойлова (р. 1995) — выпускница Московского академического художественного училища памяти 1905 года (2017) и Британской высшей школы дизайна (2020). В своем творчестве художница исследует культуру русской деревни, быт, обычаи и костюмы, анализируя место русской женщины в обществе сейчас и «тогда», поднимает экзистенциальные вопросы женских страхов, желаний и борьбы за свои права.







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