«Капитан Волконогов бежал» назван лучшим фильмом 2021 года

Приход отца Александра Меня и позднесоветская интеллигенция
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 2022753
6 февраля прошла церемония вручения национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года. В категории «Лучший фильм» победила драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».
Также на премию в этой категории были номинированы «Медея» Александра Зельдовича, «Нуучча» Владимирав Мункуева и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
Список лауреатов премии «Белый слон» приводится на ее сайте:
Лучший фильм
«Капитан Волконогов бежал», прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов
Лучшая режиссерская работа
Кира Коваленко — «Разжимая кулаки»
Лучший сценарий
Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) — «Разжимая кулаки»
Лучшая операторская работа
Александр Ильховский — «Медея»
Лучшая работа художника
Алексей Максимов — «Последняя “Милая Болгария”»
Лучшая музыка к фильму
Алексей Ретинский — «Медея»
Лучшее звуковое решение
Борис Войт — «Петровы в гриппе»
Лучшая главная мужская роль
Юрий Борисов – «Капитан Волконогов бежал»
Лучшая главная женская роль
Милана Агузарова — «Разжимая кулаки»
Лучшая мужская роль второго плана
Павел Деревянко — «Подельники»
Лучшая женская роль второго плана
Наталья Кудряшова — «Капитан Волконогов бежал»
Лучший полнометражный игровой дебют
«Дунай», реж. Любовь Мульменко
Лучший документальный фильм
«Расторгуев», реж. Евгения Останина
Лучший анимационный фильм
«Жизнь-паскуда», реж. Варвара Яковлева
Лучший короткометражный фильм
«Почти весна», реж. Настя Коркия
Лучший сериал
«Пингвины моей мамы» (KION), прод. Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, реж. Наталия Мещанинова
Премию молодых кинокритиков «Голос» получил фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.
Почетный приз имени основателя премии Мирона Черненко присужден Алле Гербер, приз за вклад в профессию — Любови Аркус.
«Белый cлон» — профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.
Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:26Вышла книга «Граждане космоса. Русский космизм в фильмах Антона Видокле»
16:18Пушкинский музей создаст музыкальную коллекцию
15:07Открылся сайт правовой помощи иноагентам
13:45Марк Минковски и «Музыканты Лувра» выступят в Москве
13:23Объявлены победители программы поддержки молодых художников музея «Гараж»
12:24Учительница уволилась из петербургской гимназии из-за стихов Хармса и Введенского
10:32«Капитан Волконогов бежал» назван лучшим фильмом 2021 года
4 февраля 2022
21:37Объявлены победители премии «НОС»
18:04Signal 2022 объявил первых участниковВсе новости
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 2022753
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 2022633
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 2022669
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 2022588
Жители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной7 февраля 2022943
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20222465
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20222877
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222284
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20222990
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20223075
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20226198
Анна Прохазка об акустике питерского Дома радио и «Декамероне» Боккаччо31 января 20224457