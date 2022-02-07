«Капитан Волконогов бежал» назван лучшим фильмом 2021 года

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал» © «Централ Партнершип»

6 февраля прошла церемония вручения национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года. В категории «Лучший фильм» победила драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

Также на премию в этой категории были номинированы «Медея» Александра Зельдовича, «Нуучча» Владимирав Мункуева и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Список лауреатов премии «Белый слон» приводится на ее сайте:

Лучший фильм

«Капитан Волконогов бежал», прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Лучшая режиссерская работа

Кира Коваленко — «Разжимая кулаки»

Лучший сценарий

Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) — «Разжимая кулаки»

Лучшая операторская работа

Александр Ильховский — «Медея»

Лучшая работа художника

Алексей Максимов — «Последняя “Милая Болгария”»

Лучшая музыка к фильму

Алексей Ретинский — «Медея»

Лучшее звуковое решение

Борис Войт — «Петровы в гриппе»

Лучшая главная мужская роль

Юрий Борисов – «Капитан Волконогов бежал»

Лучшая главная женская роль

Милана Агузарова — «Разжимая кулаки»

Лучшая мужская роль второго плана

Павел Деревянко — «Подельники»

Лучшая женская роль второго плана

Наталья Кудряшова — «Капитан Волконогов бежал»

Лучший полнометражный игровой дебют

«Дунай», реж. Любовь Мульменко

Лучший документальный фильм

«Расторгуев», реж. Евгения Останина

Лучший анимационный фильм

«Жизнь-паскуда», реж. Варвара Яковлева

Лучший короткометражный фильм

«Почти весна», реж. Настя Коркия

Лучший сериал

«Пингвины моей мамы» (KION), прод. Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, реж. Наталия Мещанинова

Премию молодых кинокритиков «Голос» получил фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.

Почетный приз имени основателя премии Мирона Черненко присужден Алле Гербер, приз за вклад в профессию — Любови Аркус.

«Белый cлон» — профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.







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