Объявлены номинанты премии «Белый слон»

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Сегодня, 20 января, стали известны номинанты на национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый млон» по итогам 2021 года.

Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».

Номинанты объявлены в 15 категориях:

Лучший фильм

«Капитан Волконогов бежал» (прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)

«Медея» (прод. Александр Зельдович, Татьяна Остерн, Анна Качко, реж. Александр Зельдович)

«Нуучча» (прод. Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий, реж. Владимир Мункуев)

«Разжимая кулаки» (прод. Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, реж. Кира Коваленко)



Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко («Последняя "Милая Болгария"»)

Кира Коваленко («Разжимая кулаки»)

Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов бежал»)



Лучший сценарий

Алексей Федорченко, Лидия Канашова («Последняя "Милая Болгария"»)

Кира Коваленко, Антон Яруш при участии Любови Мульменко («Разжимая кулаки»)

Мария Изюмова («Мама, я дома»)

Наташа Меркулова, Алексей Чупов при участии Марта Таниэля («Капитан Волконогов бежал»)



Лучшая операторская работа

Александр Ильховский («Медея»)

Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»)

Март Таниэль («Капитан Волконогов бежал»)

Олег Муту («Паркет»)



Лучшая работа художника

Алексей Максимов («Последняя "Милая Болгария"»)

Влад Огай («Петровы в гриппе»)

Нина Васенина, Сергей Февралев («Северный ветер»)

Сергей Февралев («Капитан Волконогов бежал»)



Лучшая музыка к фильму

Алексей Ретинский («Медея»)

Андрей Карасев («Последняя "Милая Болгария"»)

Земфира Рамазанова («Северный ветер»)



Лучшее звуковое решение

Антон Балабан («Медея»)

Борис Войт («Петровы в гриппе»)

Матис Рей, Андрей Бельчиков («Капитан Волконогов бежал»)



Лучшая главная мужская роль

Мераб Нинидзе («Дело»)

Филипп Янковский («Иван Денисович»)

Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»)

Юрий Борисов («Купе номер 6»)



Лучшая главная женская роль

Ксения Раппопорт («Мама, я дома»)

Милана Агузарова («Разжимая кулаки»)

Тинатин Далакишвили («Медея»)



Лучшая мужская роль второго плана

Павел Деревянко («Подельники»)

Никита Кукушкин («Капитан Волконогов бежал»)

Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»)



Лучшая женская роль второго плана

Наталья Кудряшова («Капитан Волконогов бежал»)

Юлия Ауг («Море волнуется раз»)

Юлия Ауг («Общага»)



Лучший полнометражный игровой дебют

«Дунай», реж. Любовь Мульменко

«Обходные пути», реж. Екатерина Селенкина

«Общага», реж. Роман Васьянов

«Подельники», реж. Евгений Григорьев



Лучший документальный фильм

«F@ck This Job!», реж. Вера Кричевская

«Горбачев. Рай», реж. Виталий Манский

«Легенда о Зигфриде», реж. Светлана Стрельникова

«Мальчик», реж. Виталий Акимов

«Расторгуев», реж. Евгения Останина



Лучший анимационный фильм

«10 000 безобразных пятен», реж. Дмитрий Геллер

«Жизнь-паскуда», реж. Варвара Яковлева

«За забором», реж. Мария Коган-Лернер

«У всех мужчин должны быть туфли», реж. Анастасия Лисовец



Лучший сериал

«Вампиры средней полосы» (прод. Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, реж. Антон Маслов)

«Вне себя» (прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Кессель, реж. Александр Дулерайн)

«Пингвины моей мамы» (прод. Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, реж. Наталия Мещанинова)

«Топи» (прод. Ольга Филипук, Владимир Маслов, реж. Владимир Мирзоев)

«Хрустальный» (прод. Александр Цекало, Иван Самохвалов, Игорь Мишин, реж. Душан Глигоров)

«Чиновница» (прод. Константин Эрнст, Сергей Титинков, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Игорь Мишин, реж. Оксана Карас)



Номинанты премии в категории Лучший короткометражный фильм будут объявлены дополнительно 24 января.

Церемония вручения наград пройдет 6 февраля в гибридном формате.

«Белый Слон» – профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные в течение периода с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.







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