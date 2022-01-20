 
12:54 20 января 2022Новости
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Объявлены номинанты премии «Белый слон»

News_detailed_picture© «Кинопоиск»

Сегодня, 20 января, стали известны номинанты на национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый млон» по итогам 2021 года.

Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».

Номинанты объявлены в 15 категориях:

Лучший фильм

  • «Капитан Волконогов бежал» (прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
  • «Медея» (прод. Александр Зельдович, Татьяна Остерн, Анна Качко, реж. Александр Зельдович)
  • «Нуучча» (прод. Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий, реж. Владимир Мункуев)
  • «Разжимая кулаки» (прод. Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, реж. Кира Коваленко)


Лучшая режиссерская работа

  • Алексей Федорченко («Последняя "Милая Болгария"»)
  • Кира Коваленко («Разжимая кулаки»)
  • Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов бежал»)


Лучший сценарий

  • Алексей Федорченко, Лидия Канашова («Последняя "Милая Болгария"»)
  • Кира Коваленко, Антон Яруш при участии Любови Мульменко («Разжимая кулаки»)
  • Мария Изюмова («Мама, я дома»)
  • Наташа Меркулова, Алексей Чупов при участии Марта Таниэля («Капитан Волконогов бежал»)


Лучшая операторская работа

  • Александр Ильховский («Медея»)
  • Владислав Опельянц («Петровы в гриппе»)
  • Март Таниэль («Капитан Волконогов бежал»)
  • Олег Муту («Паркет»)


Лучшая работа художника

  • Алексей Максимов («Последняя "Милая Болгария"»)
  • Влад Огай («Петровы в гриппе»)
  • Нина Васенина, Сергей Февралев («Северный ветер»)
  • Сергей Февралев («Капитан Волконогов бежал»)


Лучшая музыка к фильму

  • Алексей Ретинский («Медея»)
  • Андрей Карасев («Последняя "Милая Болгария"»)
  • Земфира Рамазанова («Северный ветер»)


Лучшее звуковое решение

  • Антон Балабан («Медея»)
  • Борис Войт («Петровы в гриппе»)
  • Матис Рей, Андрей Бельчиков («Капитан Волконогов бежал»)


Лучшая главная мужская роль

  • Мераб Нинидзе («Дело»)
  • Филипп Янковский («Иван Денисович»)
  • Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»)
  • Юрий Борисов («Купе номер 6»)


Лучшая главная женская роль

  • Ксения Раппопорт («Мама, я дома»)
  • Милана Агузарова («Разжимая кулаки»)
  • Тинатин Далакишвили («Медея»)


Лучшая мужская роль второго плана

  • Павел Деревянко («Подельники»)
  • Никита Кукушкин («Капитан Волконогов бежал»)
  • Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»)


Лучшая женская роль второго плана

  • Наталья Кудряшова («Капитан Волконогов бежал»)
  • Юлия Ауг («Море волнуется раз»)
  • Юлия Ауг («Общага»)


Лучший полнометражный игровой дебют

  • «Дунай», реж. Любовь Мульменко
  • «Обходные пути», реж. Екатерина Селенкина
  • «Общага», реж. Роман Васьянов
  • «Подельники», реж. Евгений Григорьев


Лучший документальный фильм

  • «F@ck This Job!», реж. Вера Кричевская
  • «Горбачев. Рай», реж. Виталий Манский
  • «Легенда о Зигфриде», реж. Светлана Стрельникова
  • «Мальчик», реж. Виталий Акимов
  • «Расторгуев», реж. Евгения Останина


Лучший анимационный фильм

  • «10 000 безобразных пятен», реж. Дмитрий Геллер
  • «Жизнь-паскуда», реж. Варвара Яковлева
  • «За забором», реж. Мария Коган-Лернер
  • «У всех мужчин должны быть туфли», реж. Анастасия Лисовец


Лучший сериал

  • «Вампиры средней полосы» (прод. Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, реж. Антон Маслов)
  • «Вне себя» (прод. Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Кессель, реж. Александр Дулерайн)
  • «Пингвины моей мамы» (прод. Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, реж. Наталия Мещанинова)
  • «Топи» (прод. Ольга Филипук, Владимир Маслов, реж. Владимир Мирзоев)
  • «Хрустальный» (прод. Александр Цекало, Иван Самохвалов, Игорь Мишин, реж. Душан Глигоров)
  • «Чиновница» (прод. Константин Эрнст, Сергей Титинков, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Игорь Мишин, реж. Оксана Карас)


Номинанты премии в категории Лучший короткометражный фильм будут объявлены дополнительно 24 января.

Церемония вручения наград пройдет 6 февраля в гибридном формате.

«Белый Слон» – профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные в течение периода с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.



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