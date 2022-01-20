Объявлены номинанты премии «Белый слон»

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Сегодня, 20 января, стали известны номинанты на национальную премию киноведов и кинокритиков «Белый млон» по итогам 2021 года.
Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».
Номинанты объявлены в 15 категориях:
Лучший фильм
Лучшая режиссерская работа
Лучший сценарий
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника
Лучшая музыка к фильму
Лучшее звуковое решение
Лучшая главная мужская роль
Лучшая главная женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший полнометражный игровой дебют
Лучший документальный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший сериал
Номинанты премии в категории Лучший короткометражный фильм будут объявлены дополнительно 24 января.
Церемония вручения наград пройдет 6 февраля в гибридном формате.
«Белый Слон» – профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.
Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные в течение периода с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
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