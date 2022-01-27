Третьяковка представит большую выставку Анона Видокле

Кадр из фильма Антона Видокле «Это космос». 2014 © Государственная Третьяковская галерея

8 февраля в Новой Третьяковке откроется первая часть трехчастного выставочного проекта «Граждане космоса» современного художника Антона Видокле, в котором он исследует влияние космизма на XX век.

Как сообщает пресс-служба Государственной Третьяковской галереи, в центре выставки находится кинотрилогия «Бессмертие для всех», снимавшаяся Антоном Видокле в течение пяти лет, начиная с 2013 года. Фильмы будут показаны в специально сконструированном внутри музея кинотеатре.

В первой части выставки художник обращается к фундаменту космистской мысли («Это космос», 2014). Вторая часть исследует отношения между космологией и политикой («Коммунистическая революция была вызвана Солнцем», 2015), третья часть воссоздает музей как пространство воскрешения, идея которого — ядро космизма («Бессмертие и воскрешение для всех!», 2017).

«Трилогия Антона Видокле — это не иллюстрации к философии русского космизма. Они предлагают зрителю практический виртуальный опыт бессмертия, отрицая опыт смерти через отрицание кино», — говорит куратор выставки .

Важной частью проекта станут комментарии к некоторым произведениям из постоянной экспозиции Новой Третьяковки, которые имеют прямое отношение к философии космизма или интерпретируются в этом ключе, отмечают организаторы выставки. Пройдя по залам с коллекцией музея, зритель сможет убедиться, как много работ, созданных художниками ХХ века, так или иначе связаны с темой отрыва от Земли и преодоления смерти.

Выставку дополнят «хронология русского космизма» от XVIII века до наших дней, а также цикл публичных мероприятий, подготовленный специалистами Федоровской библиотеки, и специальная кинопрограмма, составленная командой фестиваля экспериментального кино MIEFF.

Выставка «Антон Видокле. Граждане космоса» в Новой Третьяковке продлится до до 3 преля.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU