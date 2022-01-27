«ОВД-Инфо» переехал на ovd.legal и ovd.news

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«ОВД-Инфо»*, независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России, сайт которого был заблокирован Роскомнадзором в конце прошлого года, разместил свой контент на новых сайтах ovd.legal и ovd.news.
Об этом говорится в дополнении к петиции с требованием отменить законы об иноагентах, опубликованной на Change.org.
Новости «ОВД-Инфо» теперь доступны по адресу ovd.news, правовые документы — по адресу ovd.legal.
«Чтобы вы могли по-прежнему читать и распространять наши новости, изучать доклады и данные, и конечно иметь под рукой все необходимые инструменты правовой помощи, не прибегая к VPN, мы восстанавливаем доступ к информации на новых ресурсах. Так мы будем уверены, что ссылки на наши материалы и инструкции откроются у всех, и информация сможет защитить тех, у кого нет VPN», — объясняют создатели проекта.
В сентябре 2021 года Министерство юстиции РФ внесло «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
После того, как 25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт ovdinfo.org и потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты проекта, «ОВД-Инфо» разместил на Change.org обращение, озаглавленное «Призыв к социальным сетям. Не будьте инструментом цензуры!», которое на сегодняшний день собрало более 262 тысяч подписей.
* Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента
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