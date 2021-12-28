Проект «ОВД-Инфо» призвал соцсети не блокировать его аккаунты

На Change.org идет сбор подписей под обращением, в котором «ОВД-Инфо»*, независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России, призывает социальные сети не блокировать его аккаунты по требованию Роскомнадзора.

29 сентября Министерство юстиции РФ внесло «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» и потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты проекта.

«Эта блокировка происходит с нарушением всех процедур и якобы — за оправдание экстремизма и терроризма. Это — неприкрытый акт цензуры, от которого пострадает все российское общество: информацией ОВД-Инфо пользуются миллионы россиян, и мы каждый день помогаем им отстаивать свои базовые гражданские права, гарантированные российской Конституцией», — говорится в обращении «ОВД-Инфо».

Обращение, озаглавленное «Призыв к социальным сетям. Не будьте инструментом цензуры!», адресовано Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Яндексу» и Google.

«В условиях жесткой цензуры социальные сети — последний оплот свободы слова, а для нас — единственная возможность рассказывать правду о происходящих в России политических репрессиях и распространять наши правовые инструкции. Блокировка наших аккаунтов нанесет серьезный удар по российскому гражданскому обществу и приведет к непоправимым последствиям. В рунете будет создан новый прецедент и механизм цензуры», — считают авторы обращения.

С вечера 27 декабря, когда оно было опубликовано, призыв «ОВД-Инфо» поддержали более 15 тысяч человек.







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