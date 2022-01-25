В Москве пройдет выставка памяти Виталия Пацюкова

© Из семейного архива Виталия Пацюкова

28 января в Подземном музее парка «Зарядье» в Москве откроется 11-я выставка цикла SOVRISK #напотоке. В экспозицию «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы», посвященную искусствоведу и куратору Виталию Пацюкову (1939-2021), войдут работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми он дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

«Одним из ключевых понятий в поэтике художественного высказывания Виталий Пацюков считал оптику художника — то, каким он видит изображаемый мир. Эта выставка, не претендуя на полноту высказывания, при помощи несложного зеркального приема предлагает рассмотреть оптику самого куратора через очерченный им круг проблем и действующих лиц, которые были для него важны», — говорит куратор выставки Алина Федорович.

Три раздела экспозиции будут представлены в витринах. Витрина «Диалог с великими» объединит рисунки Леонида Тишкова, посвященные Сезанну, Малевичу, Кандинскому, Дюшану, Кафке, Флоренскому, Пикассо, Кейджу, Бойсу — классикам ХХ века, оказавшим значительное влияние на культуру и сознание современного человека.

В витрине «Шестидесятники» будут собраны камерные работы ведущих представителей неофициального искусства, чье творчество одним из первых начал осмыслять Виталий Пацюков — Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Владимира Янкилевского, Игоря Шелковского, Дмитрия Пригова, Эдуарда Штейнберга, Вячеслава Колейчука, Владимира Немухина, Владимира Яковлева, Вагрича Бахчаняна, Михаила Рогинского, Бориса Орлова, Леонида Сокова, Андрея Красулина.

Витрина «В поисках утраченного времени» — раздел наивного искусства, которое ценил и любил Виталий Пацюков. Он был лично знакомым с Еленой Волковой, Любовью Майковой, Павлом Леоновым, Василием Романенковым и многими другими художниками, организовывал их персональные выставки, писал статьи и включал в проекты, посвященные проблемам современного искусства.

Кроме того, в разделе экспозиции «То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» будут демонстрироваться экранные проекции видеоработ Владимира Мартынова, Владимира Смоляра, Вадима Захарова, Ивана Соколова, Владимира Тарасова, Александры Митлянской, Леонида Тишкова, Марины Фоменко, Сергея Катрана, Аллы Урбан, Ольги Чернышевой, Вики Бегальской — художников и композиторов, участвовавших в выставках кураторского цикла Виталия Пацюкова «Визуальная акустика», а на мультимедийных панелях можно будет прочесть небольшие фрагменты его текстов о каждом представленном на выставке художнике.

Выставка «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» в Подземном музее парка «Зарядье» продлится до 27 февраля.







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