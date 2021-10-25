Умер Виталий Пацюков

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Сегодня, 25 октября, в Москве в возрасте 82 лет умер искусствовед и куратор Виталий Пацюков.
Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Виталий Владимирович Пацюков родился в 1939 году в Москве, в 1964 году окончил Московский авиационный институт и Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «художественное проектирование». В 1965–1970 годах работал ведущим обозревателем культурных событий на радиостанции «Юность», в 1971-1974 годах — директором передвижных выставок Художественного фонда РСФСР.
В 1979–1986 годах публиковался в журнале русской неофициальной культуры «А-Я». С 1975 по 1990 год возглавлял отдел изобразительного искусства в Доме народного творчества. В 1986–1991 годах был организатором и куратором выставок альтернативного искусства в галерее «На Каширке», в 1998–2002 годах вел программы по визуальной культуре в центре «Дом».
С 2002 года руководил отделом междисциплинарных программ в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ). С середины 1980-х осуществил ряд проектов, посвященных истории российского нонконформизма, в рамках которых было представлено творчество Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Михаила Рогинского, Оскара Рабина, Владимира Яковлева, Бориса Михайлова, Михаила Чернышева, Евгения Чубарова и других художников.
Автор публикаций в журналах «ДИ» и «Искусство», теоретических исследований в области современного искусства, статей в каталогах к персональным выставкам таких художников, как Яннис Кунеллис, Клод Левек, Джордж Кондо, Питер Хелли, Вик Мюнис, Мирослав Балка, Ансельм Рейле, Вим Дельвуа, Тони Мателли.
Лауреат специальной премии «Инновация» за кураторский выставочный проект «Визуальная акустика» (2007), лауреат премии в области культуры Пермского края за проект «Вектор Перми» (2010).
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