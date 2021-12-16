 
17:52 16 декабря 2021Новости
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Премию «Белый слон» вручат в гибридном формате

News_detailed_pictureПриз «Белый слон», автор — Иван Максимов© Национальная премия киноведов и кинокритиков «Белый слон»

Церемония вручения национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года пройдет в гибридном формате 6 февраля 2022 года.

Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».

«Второй год премия проводится только усилиями кинокритиков страны, без участия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, которая ранее являлась организатором, — говорится в сообщении. — Независимость премия "Белый слон" обрела после выхода Гильдии киноведов и кинокритиков из состава учредителей из-за решения экспертного совета дать специальный приз "Событие года" (2020) Алексею Навальному и его творческому коллективу "за серию новаторских документальных фильмов-расследований"».

Сейчас в состав экспертного совета премии входит 50 человек, включая кинокритиков Антона Долина, Андрея Плахова, Ларису Малюкову, Вячеслава Шмырова, Виктора Матизена. В ближайшее время совет пополнит более 30 членов, в том числе Зинаида Пронченко, Борис Бергман, Алексей Артамонов и Егор Беликов.

21 декабря обновленный состав экспертного совета начнет процедуру голосования за номинантов премии.

Премия присуждается по девятнадцати номинациям:

  • Лучший фильм (на награду могут быть номинированы полнометражные игровые и анимационные фильмы)
  • Лучший неигровой фильм
  • Лучший короткометражный игровой фильм
  • Лучший короткометражный анимационный фильм
  • Лучший сериал
  • Лучшая режиссерская работа
  • Лучший сценарий
  • Лучшая операторская работа
  • Лучшая работа художника
  • Лучшая музыка к фильму
  • Лучшее звуковое решение
  • Лучшая главная женская роль
  • Лучшая главная мужская роль
  • Лучшая роль второго плана
  • Событие года
  • Открытие года
  • Приз молодых кинокритиков «Голос»
  • Приз имени основателя Премии Мирона Черненко
  • Приз за вклад в киноискусство


«Белый cлон» — профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.



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