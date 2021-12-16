Премию «Белый слон» вручат в гибридном формате

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Церемония вручения национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года пройдет в гибридном формате 6 февраля 2022 года.
Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».
«Второй год премия проводится только усилиями кинокритиков страны, без участия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, которая ранее являлась организатором, — говорится в сообщении. — Независимость премия "Белый слон" обрела после выхода Гильдии киноведов и кинокритиков из состава учредителей из-за решения экспертного совета дать специальный приз "Событие года" (2020) Алексею Навальному и его творческому коллективу "за серию новаторских документальных фильмов-расследований"».
Сейчас в состав экспертного совета премии входит 50 человек, включая кинокритиков Антона Долина, Андрея Плахова, Ларису Малюкову, Вячеслава Шмырова, Виктора Матизена. В ближайшее время совет пополнит более 30 членов, в том числе Зинаида Пронченко, Борис Бергман, Алексей Артамонов и Егор Беликов.
21 декабря обновленный состав экспертного совета начнет процедуру голосования за номинантов премии.
Премия присуждается по девятнадцати номинациям:
«Белый cлон» — профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.
Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.
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