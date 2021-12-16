Премию «Белый слон» вручат в гибридном формате

Приз «Белый слон», автор — Иван Максимов © Национальная премия киноведов и кинокритиков «Белый слон»

Церемония вручения национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года пройдет в гибридном формате 6 февраля 2022 года.

Об этом сообщает координационная группа премии «Белый слон».

«Второй год премия проводится только усилиями кинокритиков страны, без участия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, которая ранее являлась организатором, — говорится в сообщении. — Независимость премия "Белый слон" обрела после выхода Гильдии киноведов и кинокритиков из состава учредителей из-за решения экспертного совета дать специальный приз "Событие года" (2020) Алексею Навальному и его творческому коллективу "за серию новаторских документальных фильмов-расследований"».

Сейчас в состав экспертного совета премии входит 50 человек, включая кинокритиков Антона Долина, Андрея Плахова, Ларису Малюкову, Вячеслава Шмырова, Виктора Матизена. В ближайшее время совет пополнит более 30 членов, в том числе Зинаида Пронченко, Борис Бергман, Алексей Артамонов и Егор Беликов.

21 декабря обновленный состав экспертного совета начнет процедуру голосования за номинантов премии.

Премия присуждается по девятнадцати номинациям:

Лучший фильм (на награду могут быть номинированы полнометражные игровые и анимационные фильмы)

Лучший неигровой фильм

Лучший короткометражный игровой фильм

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший сериал

Лучшая режиссерская работа

Лучший сценарий

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника

Лучшая музыка к фильму

Лучшее звуковое решение

Лучшая главная женская роль

Лучшая главная мужская роль

Лучшая роль второго плана

Событие года

Открытие года

Приз молодых кинокритиков «Голос»

Приз имени основателя Премии Мирона Черненко

Приз за вклад в киноискусство



«Белый cлон» — профессиональный кинокритический приз, присуждается за достижения в области российской кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Награды получают фильмы, созданные российскими студиями, режиссерами или продюсерами, выпущенные с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года.







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