«Грэмми» вручат в апреле

Антитренды в российском арт-мире 2021 года
Обзор Александры Генераловой20 января 2022466
Церемония награждения лауреатов 64-го сезона премии «Грэмми», присуждаемая Национальной академией искусства и техники грамзаписи США, перенесена с 31 января на 3 апреля и впервые в истории пройдет в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает сайт премии.
Вести церемонию, как и год назад, будет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.
В 64-м сезоне премия будет присуждена в 85 номинациях, в том числе в двух новых - «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей, отмечает ТАСС.
Кроме того, в этом году изменена процедура отбора претендентов на «Грэмми»: приоритет отдан общему голосованию членов академии и упразднены «секретные комитеты», которые последние десятилетия формировали окончательные списки номинантов.
Наибольшее число номинаций — 11 — получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист, по 8 номинаций у Джастина Бибера, Doja Cat и H.E.R., по 7 — у Билли Айлиш и Оливии Родриго.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:25Выставка Дмитрия Ганопольского открывается в Петербурге
17:06Музей «Полторы комнаты» готовит выставку о дружбе Бродского с Барышниковым
15:10Уже весной в России могут принять закон об упрощении возрастной маркировки
13:08«Лицей» и «Большая книга» открывают сезон
12:54Объявлены номинанты премии «Белый слон»
12:19Новый фильм Александра Золотухина выйдет в прокат весной
Вчера
17:49Иван Крастев открывает сезон лектория «Либеральной миссии»
17:01В ДК Рассвет состоится московская премьера «Schnittke Live»
16:09Ретроспектива Бруно Ганца продолжится в ТретьяковкеВсе новости
Обзор Александры Генераловой20 января 2022466
Театр-2021: субъективные антиитоги Алены Карась20 января 2022484
Что мешало литературе в 2021-м20 января 2022530
В 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь20 января 2022767
XXIV фестиваль «Возвращение» закончился многоточием20 января 2022434
Из экспозиции музея, которого нет20 января 2022483
Поэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту20 января 2022776
Переписка Хайдеггера и Арендт глазами Ольги и Олега Татаринцевых19 января 20221101
Чем грозит Музею русского лубка слияние с Галереей Ильи Глазунова19 января 20221463
Рассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего18 января 20221975
Письмо Геннадия Шмакова Константину Азадовскому18 января 20223469
Денис Куренов расспрашивает художника о его настоящем и недавнем прошлом17 января 20227482