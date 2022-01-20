«Грэмми» вручат в апреле

Церемония награждения лауреатов 64-го сезона премии «Грэмми», присуждаемая Национальной академией искусства и техники грамзаписи США, перенесена с 31 января на 3 апреля и впервые в истории пройдет в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает сайт премии.

Вести церемонию, как и год назад, будет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

В 64-м сезоне премия будет присуждена в 85 номинациях, в том числе в двух новых - «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей, отмечает ТАСС.

Кроме того, в этом году изменена процедура отбора претендентов на «Грэмми»: приоритет отдан общему голосованию членов академии и упразднены «секретные комитеты», которые последние десятилетия формировали окончательные списки номинантов.

Наибольшее число номинаций — 11 — получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист, по 8 номинаций у Джастина Бибера, Doja Cat и H.E.R., по 7 — у Билли Айлиш и Оливии Родриго.







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