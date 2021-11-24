Объявлены номинанты «Грэмми»

Одиннадцать номинаций получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист © Louis Browne / Redbricmk Music

23 ноября Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назвала номинантов 64-го сезона премии «Грэмми».

Как сообщает Variety, в этом году изменена процедура отбора претендентов на «Грэмми»: приоритет отдан общему голосованию членов академии и упразднены «секретные комитеты», которые последние десятилетия формировали окончательные списки номинантов.

Наибольшее число номинаций — 11 — получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист, по 8 номинаций у Джастина Бибера, Doja Cat и H.E.R., по 7 — у Бибби Айлиш и Оливии Родриго.

В главных категориях на «Грэмми» номинированы:

«Запись года»



«Альбом года»

«We Are» — Джон Батист

«Love For Sale» — Тони Беннет и Леди Гага

«Justice (Triple Chucks Deluxe)» — Джастин Бибер

«Planet Her (Deluxe)» — Doja Cat

«Happier Than Ever» — Билли Айлиш

«Back Of My Mind» — H.E.R.

«Montero» — Lil Nas X

«Sour» — Оливия Родриго

«Evermore» — Тэйлор Свифт

«Donda» — Канье Уэст



«Песня года»

«Bad Habits» — Эд Ширан

«A Beautiful Noise» — Алиша Киз и Брэнди Карлайл

«drivers license» — Оливия Родриго

«Fight For You» — H.E.R.

«Happier Than Ever» — Билли Айлиш

«Kiss Me More» — Doja Cat при участии SZA

«Leave The Door Open» — Silk Sonic

«Montero (Call Me By Your Name)» — Lil Nas X

«Peaches» — Джастин Бибер при участии Дэниела Сизара и Giveon

«Right On Time» — Брэнди Карлайл



«Лучший новый исполнитель»

Арудж Афтаб

Джимми Аллен

Бэби Ким

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Арло Паркс

Оливия Родриго

Saweetie



Полностью список номинантов приводится на сайте «Грэмми».

Церемония награждения лауреатов 64-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.







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