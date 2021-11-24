Объявлены номинанты «Грэмми»

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23 ноября Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назвала номинантов 64-го сезона премии «Грэмми».
Как сообщает Variety, в этом году изменена процедура отбора претендентов на «Грэмми»: приоритет отдан общему голосованию членов академии и упразднены «секретные комитеты», которые последние десятилетия формировали окончательные списки номинантов.
Наибольшее число номинаций — 11 — получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист, по 8 номинаций у Джастина Бибера, Doja Cat и H.E.R., по 7 — у Бибби Айлиш и Оливии Родриго.
В главных категориях на «Грэмми» номинированы:
«Запись года»
«Альбом года»
«Песня года»
«Лучший новый исполнитель»
Полностью список номинантов приводится на сайте «Грэмми».
Церемония награждения лауреатов 64-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.
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