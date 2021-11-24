 
12:08 24 ноября 2021Новости
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Объявлены номинанты «Грэмми»

News_detailed_pictureОдиннадцать номинаций получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист© Louis Browne / Redbricmk Music

23 ноября Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назвала номинантов 64-го сезона премии «Грэмми».

Как сообщает Variety, в этом году изменена процедура отбора претендентов на «Грэмми»: приоритет отдан общему голосованию членов академии и упразднены «секретные комитеты», которые последние десятилетия формировали окончательные списки номинантов.

Наибольшее число номинаций — 11 — получил джазовый музыкант и композитор Джон Батист, по 8 номинаций у Джастина Бибера, Doja Cat и H.E.R., по 7 — у Бибби Айлиш и Оливии Родриго.

В главных категориях на «Грэмми» номинированы:

«Запись года»


«Альбом года»

  • «We Are» — Джон Батист
  • «Love For Sale» — Тони Беннет и Леди Гага
  • «Justice (Triple Chucks Deluxe)» — Джастин Бибер
  • «Planet Her (Deluxe)» — Doja Cat
  • «Happier Than Ever» — Билли Айлиш
  • «Back Of My Mind» — H.E.R.
  • «Montero» — Lil Nas X
  • «Sour» — Оливия Родриго
  • «Evermore» — Тэйлор Свифт
  • «Donda» — Канье Уэст


«Песня года»

  • «Bad Habits» — Эд Ширан
  • «A Beautiful Noise» — Алиша Киз и Брэнди Карлайл
  • «drivers license» — Оливия Родриго
  • «Fight For You» — H.E.R.
  • «Happier Than Ever» — Билли Айлиш
  • «Kiss Me More» — Doja Cat при участии SZA
  • «Leave The Door Open» — Silk Sonic
  • «Montero (Call Me By Your Name)» — Lil Nas X
  • «Peaches» — Джастин Бибер при участии Дэниела Сизара и Giveon
  • «Right On Time» — Брэнди Карлайл


«Лучший новый исполнитель»

  • Арудж Афтаб
  • Джимми Аллен
  • Бэби Ким
  • Finneas
  • Glass Animals
  • Japanese Breakfast
  • The Kid Laroi
  • Арло Паркс
  • Оливия Родриго
  • Saweetie


Полностью список номинантов приводится на сайте «Грэмми».

Церемония награждения лауреатов 64-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.



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