Объявлена программа Канского видеофестиваля

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Сегодня, 14 января, XX Международный Канский видеофестиваль, который пройдет в красноярском Доме кинос 28 по 30 января, объявил программу и открыл предварительную регистрацию на фестивальные мероприятия.
Расписание Канского видеофестиваля опубликовано на его сайте. Как сообщает пресс-служба фестиваля, вход на все мероприятия свободный, пригласительные билеты будут ждать зрителей в кассах Дома кино.
Церемония открытия фестиваля пройдет 28 января в Большом зале Дома кино. Фильмом открытия станет дилогия Сергея Лобана «Шапито-шоу».
Надежда Бакурадзе, арт-директор Канского фестиваля: «Мы показывали этот фильм в Канске на открытии десятого фестиваля и подумали, что будет правильно вспомнить его на двадцатом фестивале. За десять лет многое в стране изменилось, в прошлом году от нас ушел Петр Николаевич Мамонов, и особенно интересно теперь посмотреть "Шапито-шоу" как фильм, который вряд ли мог бы появиться сегодня».
В тот же день в холле Дома кино откроется коллективная выставка «Четыре триптиха в Красноярске». На ней будут представлены работы Василия Слонова (Красноярск), Владимира Абиха (Екатеринбург), Дамира Муратова (Омск) и Вячеслава Мизина (Новосибирск).
Конкурсная программа XX Международного Канского видеофестиваля разделена на четыре блока: 29 и 30 января зрители смогут обсудить картины с их авторами. Вне конкурса в рамках программы FESTINET будут показаны фильмы-победители европейских фестивалей короткометражного кино в Болгарии, Венгрии, Италии и Польше. В перерывах между показами в зале в арт-пространстве «Чердак» будут проходить специальные события из серии «Встреча с интересным человеком».
Лариса Антропова, директор Дома кино: «Комфорт зрителей имеет для нас первостепенное значение, поэтому мы с организаторами предусмотрели два способа зарегистрироваться на фестиваль. Зарегистрировавшись онлайн, вы сможете обменять электронный талон на пригласительный билет в кассе кинотеатра. Билеты также можно получить непосредственно в Доме кино. Вход свободный, но исключительно по пригласительным, поэтому рекомендуем поспешить — количество мест ограничено».
Также в фестивальной афише концерт Петра Налича и Ивана Жука (29 января), которые исполнят городские романсы, цыганские, народные и старинные русские песни, и авторская программа Евгения Майзеля «Как животные превратились в главных героев кино XXI века» (30 января).
Фильмы-победители будут объявлены 30 января на церемонии закрытия фестиваля. Обладатель Гран-при получит «Золотой пальмовый секатор».
Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.
Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.
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