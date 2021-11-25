Канский видеофестиваль отправляется в Красноярск

Кадр из фильма «Don't Talk» (Турция) © Предоставлено пресс-службой Канского видеофестиваля

XX Международный Канский видеофестиваль пройдет с 28 по 30 января 2022 года в красноярском Доме кино. Конкурсная программа включает 46 фильмов из 22 стран.

Как сообщают организаторы фестиваля, первоначально они планировали провести юбилейный фестиваль с темой «Перемена» в Канске в конце августа, но им пришлось его перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки. Мероприятия фестиваля в Красноярске пройдут с соблюдением всех действующих правил и ограничений.

Павел Лабазов, директор фестиваля:

«Мы приняли решение не совмещать в следующем августе юбилейный и очередной фестивали, а провести специальные мероприятия в начале года. Да, не летом и в Канске, а зимой и в Красноярске. Дни рождения принято отмечать в кругу друзей: Дом кино уже много лет является нашим добрым другом и партнером, и мы будем рады увидеть в его стенах зрителей из Красноярска и других городов».

В международном конкурсе короткого метра представлены игровые и документальные фильмы, анимация, экспериментальное кино, видеоарт. География участников охватывает страны пяти континентов — от Сирии и Эстонии до Аргентины и Австралии. Больше всего в конкурсе картин, созданных кинематографистами из США (7), России и Германии (по 6 работ), тремя фильмами представлены Канада, Турция и Франция, также в конкурс отобраны две работы из Италии.

Самый продолжительный фильм идет 23 минуты, самый короткий — 1 минуту 40 секунд, суммарный хронометраж составляет 6 часов 58 минут 23 секунды.

Надежда Бакурадзе, арт-директор фестиваля:

«В честь юбилея в конкурсе больше фильмов, чем обычно. Еще одно отличие этого года — много фильмов от участников и победителей предыдущих конкурсов. За 20 лет Канский фестиваль обзавелся постоянными авторами, они тоже подали заявки, и мы подумали, что будет правильно включить их в юбилейный конкурс. При этом они участвуют наравне со всеми, без каких-либо преференций».

Победитель XX Международного Канского видеофестиваля традиционно получит главный приз «Золотой пальмовый секатор». Помимо конкурсных показов на фестивале пройдут сибирские премьеры игровых и документальных фильмов, концертные выступления, выставки и круглые столы. Состав международного жюри фестиваля будет объявлен в декабре 2021 года.

Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.







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