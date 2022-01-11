Следственный комитет проверит «Ленком Марка Захарова»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СКР, это поручение Александр Бастрыкин дал после сообщения о противоправных действиях при проведении госзакупок в театре.

В СКР обратился неназванный журналист, который рассказал о «возможных попытках неправомерного завладения имуществом».

Руководителю столичного управления СКР Андрею Стрижову поручено тщательно изучить доводы, изложенные в обращении, и доложить о результатах проверки.

Театр «Ленком Марка Захарова» открылся в 1927 году в здании Купеческого клуба 1909 года постройки на улице Малая Дмитровка в центре Москвы как Центральный театр рабочей молодежи, в 1938–1990 годах он назывался Московским государственным театром имени Ленинского комсомола, затем до ноября 2019 года — Московским государственным театром «Ленком».

28 сентября 2019 года умер режиссер Марк Захаров, руководивший театром с 1973 года. С октября того же года художественное руководство «Ленкомом» осуществляет Марк Варшавер, который с 1979 года является директором театра. 21 ноября 2019 года театру «Ленком» было присвоено имя Марка Захарова.

P.S. «Никаких нарушений не было и не должно быть, потому что у нас всё только по закону. Я не понимаю, о каких закупках идет речь. У нас всё согласно закону. Готовы к проверке», — сообщил ТАСС Марк Варшавер, комментируя поручение Александра Бастрыкина.

«У нас год назад с небольшим была громадная проверка департамента культуры по финансам, — добавил директор театра, — всё оказалось на высшем уровне, нас даже похвалили».







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