На Роттердамском кинофестивале покажут фильмы из России

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Несколько российских фильмов будут представлены в разных программах 51-го Международного Роттердамского кинофестиваля.
Фильм «Призрачно-белый» режиссера Марии Игнатенко станет участником основной конкурсной программы Tiger Competition, в которой с ним будут соревноваться еще 13 фильмов из Австралии, Израиля, Индии, Канады, Китая, Мексики, Нидерландов, Парагвая, Португалии, США, Чили, Швеции и Японии.
Как сообщает «Профисинема», «Призрачно-белый» снят кинокомпанией «Арк Пикчерс» при поддержке фонда «Ковчег», продюсеры картины — Константин Фам и Егор Одинцов. Фильм повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне.
В конкурсную программу Bright Future отобран дебютный фильм Тамары Дондурей «Рядом» — история про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.
Кроме того, «Медея» Александра Зельдовича и «Казнь» Ладо Квантании будут представлены в секции Harbour, документальный фильм Любови Аркус об Алле Демидовой «Кто тебя победил никто» — в секции Cinema Regained.
51-й Международный Роттердамский кинофестиваль пройдет с 26 января по 6 февраля. Из-за ограничений, связанных с пандемией, фестиваль в этом году полностью переведен в онлайн-режим.
На открытии состоится мировая премьера драмы «Пожалуйста, детка, пожалуйста» (Please Baby Please, США) режиссера Аманды Крамер с Андреа Райсборо, Деми Мур, Гарри Меллингом и Карлом Глусманом.
Победителей основной конкурсной программы, в том числе обладателя главного приза «Тигр», определит международное жюри, в которое вошли эксперт киноиндустрии Жужи Банкути (Венгрия), писатель и режиссер Густ Ван ден Берге (Бельгия), продюсер Татьяна Лейте (Бразилия), актриса Текла Ройтен (Нидерланды) и писатель Фарид Табарки (Нидерланды).
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