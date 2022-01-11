Вручены «Золотые глобусы»

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9 января Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала лауреатов 79-го сезона премии «Золотой глобус». В категории «Лучший драматический фильм» победил вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» (The Power of the Dog, Великобритания-Австралия-США-Канада-Новая Зеландия).
В этой категории на «Золотой глобус» также претендовали «Белфаст» (Belfast, Великобритания) Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, США-Франция-Канада) Сиан Хедер, «Дюна» (Dune: Part One, США-Канада-Венгрия) Дени Вильнева и «Король Ричард» (King Richard, США) Рейнальдо Маркуса Грина.
Лучшими фильмами в других категориях признаны:
В драматических актерских номинациях награждены Николь Кидман — за роль в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо» (Being the Ricardos, США) — и Уилл Смит («Король Ричард»).
Приз за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион («Власть пса»), приз за лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»), приз за лучшую музыку к фильму — Ханс Циммер («Дюна»).
Полностью список лауреатов 79-го сезона «Золотого глобуса» приводится на сайте премии.
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