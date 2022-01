Вручены «Золотые глобусы»

Кадр из фильма «Власть пса» © Netflix

9 января Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала лауреатов 79-го сезона премии «Золотой глобус». В категории «Лучший драматический фильм» победил вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» (The Power of the Dog, Великобритания-Австралия-США-Канада-Новая Зеландия).

В этой категории на «Золотой глобус» также претендовали «Белфаст» (Belfast, Великобритания) Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, США-Франция-Канада) Сиан Хедер, «Дюна» (Dune: Part One, США-Канада-Венгрия) Дени Вильнева и «Король Ричард» (King Richard, США) Рейнальдо Маркуса Грина.

Лучшими фильмами в других категориях признаны:

«Лучшая комедия или мюзикл» — «Вестсайдская история» (West Side Story, США), реж. Стивен Спилберг

«Лучший неанглоязычный фильм» — «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, Япония), реж. Рюсукэ Хамагути

«Лучший анимационный фильм» — «Энканто» (Encanto, США), реж. Байрон Говард, Джаред Буш

«Лучший драматический сериал» — «Наследники» (Succession, США)

«Лучший комедийный сериал» — «Хитрости» (Hacks, США)

«Лучший телевизионный фильм» — «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad, США), реж. Барри Дженкинс



В драматических актерских номинациях награждены Николь Кидман — за роль в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо» (Being the Ricardos, США) — и Уилл Смит («Король Ричард»).

Приз за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион («Власть пса»), приз за лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»), приз за лучшую музыку к фильму — Ханс Циммер («Дюна»).

Полностью список лауреатов 79-го сезона «Золотого глобуса» приводится на сайте премии.







