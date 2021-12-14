«Купе номер 6» номинировали на «Золотой глобус»

© Sony Pictures Productions and Releasing

13 декабря были объявлены номинанты 79-го сезона премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В категории «Лучший неанглоязычный фильм» на премию претендует фильм Юхо Куосманена «Купе номер 6» совместного производства Финляндии, России, Эстонии и Германии.

В этой категории также представлены «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, Япония) Рюсукэ Хамагути, «Рука Бога» (È stata la mano di Dio, Италия) Паоло Соррентино, «Герой» (A Heros, Иран-Франция) Асгара Фархади и «Параллельные матери» (Madres paralelas, Испания) Педро Альмодовара.

На «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм» номинированы:

«Белфаст» (Belfast, Великобритания), реж. Кеннет Брана

«CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, США-Франция-Канада), реж. Сиан Хедер

«Дюна» (Dune: Part One, США-Канада-Венгрия), реж. Дени Вильнев

«Король Ричард» (King Richard, США), реж. Рейнальдо Маркус Грин

«Власть пса» (The Power of the Dog, Великобритания-Австралия-США-Канада-Новая Зеландия), реж. Джейн Кэмпион



Полностью список номинантов приводится на сайте премии.

Победители 79-го сезона премии «Золотой глобус» будут объявлены 9 января.







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