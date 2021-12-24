Открыт прием заявок на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival

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Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2022 открывает прием заявок на участие в Национальном конкурсе.
Заявки принимаются до 1 апреля на сайте фестиваля.
Как сообщают организаторы фестиваля, в конкурсе могут принять участие созданные в 2021 или 2022 году и имеющие премьерный статус документальные фильмы любого хронометража, которые предлагают смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом.
Национальный конкурс — единственная конкурсная программа на Beat Film Festival — создан для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров.
На Beat Film Festival 2022 программе будет уделено особое внимание. В прошлом году у Нацконкурса впервые появилась собственная призовая статуэтка, в этом — появится своя команда отборщиков, а также отдельная программа индустриальных и образовательных событий.
За время существования Национального конкурса Beat Film Festival в его программе состоялись более 50 мировых премьер. Для многих участие в конкурсе открыло дорогу к фестивалям, индустрии и зрителям.
«Пятка-носок» Максима Томаша был показан в Роттердаме, «Резкий и мягкий» Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False. Зрительский хит «Флип» Гелесхана Батырханова про российский скейтбординг собрал на «Кинопоиске» оценок больше, чем картины про Banksy и «Студию 54». Режиссер «Хэй, бро!» Александр Элькан после Beat показал фильм на IDFA в Амстердаме, а сейчас работает над проектами Netflix. «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова собрал больше 13 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в лондонской галерее Тейт Модерн.
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