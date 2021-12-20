В «Мутаборе» сыграют на органе и терменвоксе

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24 декабря в московском арт-центре Mutabor в рамках программы «µскусство» состоится концерт «Звуковые мутации», который соединит на одной сцене орган и терменвокс.
Как сообщает сайт Mutabor, концерт пройдет в формате квадрофонического объемного звучания.
В программе произведения Баха, Дебюсси, Равеля, авторские композиции, оммажи и вариации на темы Жан-Мишеля Жарра, Вангелиса, Pink Floyd и других.
«Звуковые мутации» — проект Игоря Гольденберга (цифровой орган Hauptwerk — цифровой орган, хранящий в себе звуки лучших органов со всего мира с сохранением уникальных акустических условий, например, собора Парижской Богоматери, а также синтезаторная станция UV, созданная под кураторством одного из пионеров электронной музыки Жан-Мишеля Жарра), Петра Термена (терменвокс, электроника), Simfusion (битмейкинг) и медиахудожницы Александры Кошелевой.
Игорь Гольденберг — московский органист и композитор, выпускник московской консерватории и Высшей школы музыки Лозанны (Швейцария). Активно сотрудничает как музыкант и композитор с ведущими оркестрами Москвы, выступает и гастролирует сольно. В 2017 году поучаствовал в записи альбома «Baroque Art. Contemporary Harmony» саксофониста Алексея Круглова, вышедшего на лейбле FancyMusic. Пластинка посвящена переосмыслению барочного наследия Баха в эстетике нью- и фри-джаза.
Петр Термен — внук изобретателя терменвокса Льва Термена, регулярно участвует в необычных проектах и коллаборациях — играет партии, написанные нейросетью, переосмысляет историю электронной музыки в компании Никиты Забелина, обучает игре на терменвоксе.
Symfusion — московский музыкант-мультиинструменталист, композитор, пианист и битмейкер. Возглавляет Symfusion orchestra, московский камерный симфонический оркестр, исполняющий неоклассику и джаз.
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