Благотворительная рождественская ярмарка пройдет в ДК Рассвет

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25 и 26 декабря в московском пространстве ДК Рассвет будет проходить благотворительная ярмарка новогодних и рождественских подарков Rassvet Christmas Fair 2021.
Об этом сообщает сайт ДК Рассвет: «Модный крафт, антикварная барахолка, мерч социальных проектов и продукция инклюзивных мастерских, одежда, украшения, домашняя утварь, современное искусство, книги, а также елка и глинтвейн — настоящее начало рождественских праздников!»
Ярмарку Rassvet Christmas Fair ДК Рассвет проводит совместно с фондом «Нужна помощь», все продавцы будут торговать в пользу различных благотворительных организаций и направят им десятую часть своей выручки.
Кроме того, на ярмарке можно бужет отдать ненужную одежду в благотворительный магазин «Лавка радостей».
Ярмарка будет открыта для посетителей все выходные с 12:00 до 20:00.
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