«Щелкунчика» Большого театра покажут в российских кинотеатрах

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C 19 по 31 декабря в кинотеатрах более чем 60 городов России пройдут показы спектакля Большого театра «Щелкунчик», организованные проектом TheatreHD.
Расписание показов опубликовано на сайте TheatreHD.
Балет на музыку Чайковского был создан в 1966 году хореографом Юрием Григоровичем, художником Симоном Вирсаладзе и дирижером Геннадием Рождественским. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Гофмана с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа.
Партии исполняют Маргарита Шрайнер (Мари), Семен Чудин (Щелкунчик-принц), Денис Савин (Советник суда Дроссельмейер) и Александр Водопетов (Мышиный король).
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