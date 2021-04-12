Вручена премия «Белый слон»

© «Белый слон»

10 апреля в онлайн-формате состоялась церемония вручения национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год.

Как сообщает пресс-служба премии, вручения призов проходили в специально оборудованной студии в Сахаровском центре, а также в редакциях журналов «Искусство кино» (Москва) и «Сеанс» (Петербург). Запись церемонии, среди участников которой были Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Антон Долин, Любовь Аркус, Андрей Плахов, Борис Хлебников, Наталья Мещанинова, Роман Зверь, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, можно посмотреть здесь.

В номинации «Лучший фильм» наибольшее число голосов набрала историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Поскольку ранее режиссер просил снять ее с рассмотрения экспертным советом премии «Белый слон», приз вручен не был. «В любом случае, полагаем, факт присуждения премии фильму будет зафиксирован в истории российской кинокритики и российского кинематографа», — говорится в заявлении оргкомитета премии.

Лауреаты премии «Белый слон» за 2020 год:

Лучший фильм

«Дорогие товарищи!», реж. Андрей Кончаловский

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Давыдов («Пугало»)

Лучший сценарий

Михаил Сегал («Глубже!»)

Лучшая операторская работа

Ирина Уральская («Блокадный дневник»)

Лучшая работа художника

Александр Загоскин («Серебряные коньки»)

Лучшая музыка к фильму

Анна Друбич («Гипноз»)

Лучшая главная женская роль

Валентина Чыскыырай-Романова («Пугало»)

Лучшая главная мужская роль

Александр Паль («Глубже!»)

Лучшая роль второго плана

Виктория Исакова («Человек из Подольска»)

Лучший полнометражный фильм-дебют

«Китобой», реж. Филипп Юрьев

Лучший документальный фильм

«Гунда», реж. Виктор Косаковский

Лучший анимационный фильм

«Хозяйка медной горы», реж. Дмитрий Геллер

Лучший короткометражный фильм

«Мы — значит», реж. Игорь Марченко

Лучший телесериал

«Псих», реж. Федор Бондарчук

Премия молодых «Голос»

«Год белой луны», реж. Максим Печерский

Событие года

Проект «Дау», реж. Илья Хржановский

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