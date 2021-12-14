В Музее Москвы откроется выставка «Москва: Проектирование будущего»

Иван Фомин. Здание Наркомтяжпрома на Красной площади. 1932-1934 © Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 17 декабря по 14 мая в Музее Москвы будет проходить выставка «Москва: Проектирование будущего». Выставка, открывающаяся в год 30-летия Москомархитектуры и 70-летия Института Генплана, расскажет о знаковых идеях и объектах российской столицы.

Как сообщает сайт музея, проект представит развитие архитектуры и градостроительства Москвы, покажет, как сейчас устроено взаимодействие между участниками градостроительного процесса, а также обозначит влияние эпохи и конкретных людей на облик и структуру города.

История генеральных планов развития Москвы, представленная с помощью мультимедийной инсталляции, поможет увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский Генплан.

Раздел «Утопии» посвящен самым смелым идеям преобразования Москвы, таким как автомобильный тоннель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый «Летающий город» Георгия Крутикова.

В экспозицию войдут более 200 предметов: архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX–XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов. На выставке можно увидеть серию открыток «Москва будущего» 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и фотокорреспондентов, книги из собрания краеведа и историка Петра Сытина.

Кроме того, на выставке можно будет посмотреть цикл документальных короткометражных фильмов креативной студии «История будущего» Михаила Зыгаря, посвященных развитию дорог, социальной и культурной инфраструктуры, зелени и парков, событиям, которые влияли на развитие города (перенос столицы, обводнение, пожары, юбилеи, Олимпиада-80).

При помощи сенсорных столов с интерактивными играми посетители смогут построить свой собственный идеальный город, подобрать подходящие объекты на застроенный участок игрового поля и пройти тест на знание различных тем из области градостроительства и архитектуры.

Выставку «Москва: Проектирование будущего» готовит команда, в которую вошли председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный художник «Первого канала» Дмитрий Ликин, специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы, Музея Москвы, Центринформ и бюро Planet9.







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