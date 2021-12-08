Jager Music Awards 2021 вручат в Москве

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11 декабря в московском клубе Blackout состоится церемония вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2021 года.
Начало в 20:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Начиная с этого сезона Jager Music Awards награды присуждаются не только музыкантам. Лауреатом может стать любой подвижник музыкальной культуры — от артиста на сцене до стейдж-дизайнера, от автора обложек до организатора вечеринок.
Cписок из 30 самых значимых персон независимой музыкальной сцены определит жюри из действующих профессионалов рынка и посетители сайта jagermusicawards.net.
Там же будет транслироваться церемония награждения, которая пройдет в формате телемоста в онлайн-режиме и на площадках в Москве, Минске, Алматы, Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону.
На церемонии Jager Music Awards 2021 певица Сюзанна впервые выступит с исполнителем готического хип-хопа zavet и исполнит трек «Змеем». Свежий сингл представят легенды интеллектуального рэпа 3H Company.
Также готовятся к выступлению творческий коллектив «Залпом» и дуэт «ГЛАВА II», «тима ищет свет», один из самых ярких фрешменов года, выйдет на сцену вместе с группой джазовых авангардистов The RIG. Главным событием концертной части церемонии станет лайв лондонских пост-панков shame.
Авторы концепции и режиссерская команда церемонии — редактор и сценарист Юра Катовский и креативный директор Даша Прибищук, основатели команды «Русский Аттракцион».
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